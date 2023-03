Valérie Maltais se rapproche un peu plus d’une médaille pour le 3000 mètres

C’est la performance que je voulais faire au 3000 mètres, dit-elle d’emblée. Tout a été un peu comme voulu.

Cette épreuve du 3000 mètres, Valérie Maltais y tient. Elle sent que ses résultats sont encourageants pour la prochaine saison. En faisant sous les quatre minutes pour moi c’était une victoire.

Valérie Maltais revient sans médaille, mais sa cinquième place la comble de satisfaction. D’autant qu’elle a réussi à talonner la championne du monde, Ragne Wiklund qui patinait dans la même vague.

« Je pense que mon erreur a été, dans les deux derniers tours, j'étais encore avec elle [la championne du monde]. J'ai été distraite à me dire : Voyons, je suis encore là! Quessé qui se passe tsé! », raconte-t-elle avec un sourire.

L'athlète pense qu’elle peut bâtir sa prochaine saison et attaquer ses courses de la même manière tout au long de la saison .

Aux Jeux, j’ai terminé douzième, là cinquième. Je le dis depuis le début de la saison que je veux atteindre des podiums au 3000 mètres donc je pense que si ça continue, la moyenne est bonne , dit-elle humblement.

À la poursuite en équipe, Maltais et ses coéquipières Ivanie Blondin et Isabelle Weidemann ont réalisé une belle course.

Valérie Maltais, Isabelle Weidemann et Ivanie Blondin ont profité de la disqualification des Néerlandaises. Photo : Reuters / PIROSCHKA VAN DE WOUW

Ça a été le meilleur des scénarios puisqu'on s'est fait battre, mais on a tout de même la médaille d'or , relate la patineuse.

Le trio est passé par toute la gamme des émotions à l’issue de la course. Dans un revirement de situation inattendu, les Néerlandaises, premières à la fin de la course, ont été disqualifiées au profit des Canadiennes. L’une des patineuses n’avait pas respecté le règlement de porter un bas protecteur à la cheville.

Entraînement à Québec

Valérie Maltais évoque qu’elle appréhendait beaucoup sa prochaine compétition comme elle a changé de province pour ses entraînements. Elle a quitté Calgary au profit de Québec.

Avec l'entraînement différent, c’était dur de prévoir un peu ce qui allait se passer aux championnats du monde , admet-elle.

Elle pense toujours avoir pris une bonne décision en venant s'installer à Québec.

« C'était un choix de vie. Venir ici ça a été de l’apprentissage, de l’adaptation, mais c’est positif. » — Une citation de Valérie Maltais

J'ai eu énormément de doutes cette saison, sur mes capacités si j'allais arriver prête, si j'allais être suffisamment bonne, j'ai eu beaucoup de victoires, mais j'ai eu des échecs, j'apprends de ça, très humblement. J'ai hâte de retourner au travail pour cet été, je trouve ça très motivant , dit-elle en expliquant sa routine pour s'entraîner, tout en étant à distance de ses deux partenaires.

Mais pour l'instant, congé d'entraînement. Valérie Maltais fait place au repos et à des projets plus personnels.

Selon une entrevue de Jean-Philippe Martin.