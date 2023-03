Stoneham devra tenir 30 référendums sur son règlement « anti-Airbnb »

La Municipalité située au nord de Québec a publié mercredi les résultats du registre de signatures ouvert la veille à l’hôtel de ville.

Les personnes habiles à voter avaient la possibilité de demander que la modification apportée au Règlement de zonage numéro 09-591 dans le secteur où elles résident soit soumise à l’approbation référendaire.

Le nombre de signatures requis pour qu’un tel scrutin ait lieu variait en fonction de chaque zone de résidence. Il a été atteint dans 30 zones.

Pour consulter les résultats du registre de signatures, cliquez sur ce lien (Nouvelle fenêtre)

96 règlements

Le 13 février dernier, le conseil municipal de Stoneham-et-Tewkesbury a adopté 96 règlements pour interdire l’hébergement touristique de style Airbnb dans autant de zones situées sur son territoire.

À quelques exceptions près, Stoneham-et-Tewkesbury permet la location de type Airbnb uniquement à proximité de la station de ski et de l'ancien mont Hibou. (Photo d'archives) Photo : Getty Images / John MacDougall

Si la Ville n’avait pas apporté de modifications à son Règlement de zonage, la nouvelle législation provinciale serait entrée en vigueur à compter du 25 mars.

Celle-ci autorise les propriétaires de partout au Québec à louer leur résidence principale pour une durée de moins de 30 jours.

En entrevue à Radio-Canada mercredi, le maire de Stoneham-et-Tewkesbury, Sébastien Couture, a admis avoir été quelque peu surpris par l’ampleur de la mobilisation.

Défi logistique

S’il est encore trop tôt pour dire quand et comment seront organisés les référendums, le maire est déterminé à aller de l’avant, et ce, même si l’exercice représente un défi logistique de taille.

Ça va être compliqué, mais a priori, je vois mal comment on pourrait ne pas aller au bout du processus , confie M. Couture.

Le maire de Stoneham-et-Tewkesbury, Sébastien Couture, est prêt à assouplir la réglementation interdisant l'hébergement touristique de type Airbnb sur la majeure partie du territoire de sa Municipalité. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Contrairement à ce qu’affirment certains opposants à la nouvelle réglementation, le maire assure que le conseil municipal n’a pas cherché à enlever des droits à ses citoyens, mais plutôt à préserver le statu quo réglementaire.

Aménagement du territoire

On considère que le gouvernement de proximité, surtout en matière d’aménagement du territoire, c’est nous et non le gouvernement du Québec , explique-t-il.

Le maire dit prêt à assouplir éventuellement les nouveaux règlements pour permettre à ses concitoyens de louer leur résidence principale quelques jours par année. Il veut surtout barrer la route à l’hébergement touristique à tout-va .

Ça ne sera pas facile, mais je pense qu’on peut trouver des solutions qui soient à la satisfaction d’une majorité de citoyens , conclut Sébastien Couture.

Avec la collaboration de Magalie Masson et de Flavie Villeneuve