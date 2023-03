Une clinique en sciences infirmières à l’UQAC pour offrir des soins et des stages

Une nouvelle clinique universitaire en sciences infirmières voit le jour à l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC). Le projet de 300 000 $ permettra d’offrir des soins de proximité aux étudiants et au personnel de l’université tout en étant un milieu de stage pour les étudiants en sciences infirmières.

L’ UQAC souhaitait depuis une quinzaine d’années implanter cette clinique.

Ça permet de rendre les soins de santé courants à notre communauté universitaire, ce qui est un élément très important , a mentionné Étienne Hébert, vice-recteur aux études, à la formation et à la réussite.

Étienne Hébert est le vice-recteur aux études, à la formation et à la réussite de l’UQAC. Photo : Radio-Canada / Myriam Gauthier

La nouvelle clinique qui est située dans le Pavillon sportif permettra aux étudiants et au personnel d’obtenir rapidement une consultation avec une infirmière.

Les rendez-vous sont pris en ligne par les étudiants. Quatre salles d'examen ont été aménagées dans la clinique. Il s'agit de la sixième clinique universitaire à voir le jour à l' UQAC .

Les étudiants peuvent venir consulter pour tout problème de santé courant qui nécessite pas un plateau technique. Tout ce qui est problème par exemple d’otites, de sinusites, d’influenza, grippe. Tout ce qui est en lien avec la contraception, les maladies transmises sexuellement, par exemple , a précisé Chantal Thériault, directrice et infirmière praticienne spécialisée à l’UQAC.

Chantal Thériault est la directrice de la Clinique en sciences infirmières et infirmière praticienne spécialisée. Photo : Radio-Canada / Myriam Gauthier

La clinique permettra de répondre à un besoin des étudiants, en particulier des étudiants internationaux. Ces derniers représentent environ le tiers des inscriptions à l' UQAC .

On leur dit: "Va à l’hôpital, si t’as besoin de quoi que ce soit." Mais, c’est des attentes huit, quinze heures des fois, selon ce qu’on nous raconte. Donc, c’est sûr qu’ils finissent par simplement ne pas aller se soigner. Donc, pouvoir leur dire : "À cinquante mètres d’ici tu peux aller dans une clinique, tu seras reçu, c’est gratuit", ça c’est incroyable , a exprimé Alexis Diard, président de l’association étudiante MAGE-UQAC.

Les étudiants en sciences infirmières pourront aussi y faire des stages et des projets de recherche seront menés dans la clinique.

La nouvelle clinique universitaire a accueilli ses premiers patients il y a deux environ deux semaines. Photo : Radio-Canada / Myriam Gauthier

Dans le cadre des stages d'infimières spécialisées en soins de première ligne, on va pouvoir faire des prescriptions et moi je vais exercer ici deux demi-journées par semaine. Donc, on va avoir un service qui est très complémentaire avec ma collègue qui est infirmière clinicienne ici , a poursuivi Chantale Thériault qui est également professeure.

Il y a cette année 221 étudiants inscrits au baccalauréat et aux programmes de maîtrise en sciences infirmières à l' UQAC .

C’est ce qui est pratique de cette clinique-là, puisque c’est uniquement une clinique de sciences infirmières, bien ça nous permet vraiment de faire tout ce que l’infirmière clinicienne peut faire selon l’Ordre. Ça fait que j’ai super hâte de continuer, puis je trouve vraiment que ça va développer mon jugement clinique, puis m’aider à consolider tous mes apprentissages , s’est réjouie Sarah Béland, étudiante de troisième année au baccalauréat en sciences infirmières.

Sarah Béland est étudiante en troisième année au baccalauréat en sciences infirmières à l’UQAC. Photo : Radio-Canada / Myriam Gauthier

Elle fera partie des premiers étudiants à faire un stage dans la clinique. Il s'agira du dernier stage de sa formation.

Ça nous donne un lieu de recherche, qui est très intéressant, aussi pour nos professeurs et qui va pouvoir être en collaboration avec nos différentes cliniques universitaires , a ajouté Étienne Hébert.

La clinique universitaire est déjà accessible depuis deux semaines et d’autres rendez-vous seront ajoutés au fil des prochains mois.