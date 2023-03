Des aventuriers de Québec traverseront l’un des plus grands déserts glacés au monde

Trois aventuriers s’apprêtent à traverser la calotte glaciaire du Groenland du sud au nord en kite ski afin de mieux comprendre les impacts des changements climatiques sur la planète et les communautés.

C’est le 18 avril que Charles Mony, sa fille Laura et Gregory Lepez amorceront ce périple d’une distance de 1700 km et d’une durée maximale de 30 jours.

L’aventure du trio franco-québécois prendra son envol dans la localité de Kangerlussuaq, latitude 66 degrés nord au sud-ouest de l’île et prendra fin à Qaanaaq sur la côte nord-ouest à 88 degrés de latitude Nord.

La rapidité de la traversée dépendra de la force des vents. Photo : Facebook/Groenland 2023 Village Monde

Souhaitant conscientiser la population, leur expérience en terre glacée pourra être suivie en temps réel. Elle sera ensuite racontée sous forme de conférences, un documentaire sera aussi réalisé.

Le vent, la nature, la voile, le ski, les régions polaires, c’est quelque chose qui nous attire beaucoup , confie Charles Mony à l’émission C’est encore mieux l’après-midi.

Expédition en ski cerf-volant au Groenland, entrevue avec les 3 explorateurs ÉMISSION ICI PREMIÈRE • C'est encore mieux l'après-midi Expédition en ski cerf-volant au Groenland, entrevue avec les 3 explorateurs. Contenu audio de 18 minutes, Émission ICI Première. Écouter l’audio. Durée de 18 minutes

L’homme qui a réalisé plusieurs traversées entre Québec et Saint-Malo ainsi qu’un tour du monde à la voile soutient que la pandémie a joué un rôle dans l’élaboration de l’aventure père-fille avant que Grégory se joigne au duo.

On est un peu hyperactif dans la famille et en restant enfermé, on ne rêvait que d’une chose, c’est de s’évader.

Une préparation de longue haleine

Si l’idée a germé dans les premiers mois de 2020, c’est l’année suivante que les démarches concrètes ont pris de l’ampleur. Et ne parcourt pas le Groenland qui veut.

La ville de Kangerlussuaq servira de point de départ pour l'expédition. Photo : Facebook/Groenland 2023 Village Monde

Au Groenland, ça prend un permis qui inclut beaucoup de choses parce que s’il arrive quoi que ce soit, c’est le gouvernement qui est responsable , raconte Laura Mony.

« Il faut vraiment monter un dossier, montrer nos habiletés comme aventuriers et ensuite monter le permis. » — Une citation de Laura Mony, aventurière

La phase préparatoire n’aura pas été de tout repos. Elle s’est déroulée au Groenland pour une première découverte de la calotte glaciaire et des rencontres avec les communautés, en Norvège du Sud et au Lac-Saint-Jean pour de l’entraînement en kite ski et dans le nord du Québec pour s’assurer du bon fonctionnement de tout le matériel.

L'équipe s'est entraînée plusieurs mois pour parcourir la seconde calotte glaciaire de la planète. Photo : Facebook/Groenland 2023 Village Monde

La femme qui est également guide d’expédition en Antarctique depuis 6 ans témoigne aussi de l’importance d’une bonne alimentation dans le succès de l’expédition.

Il faut préparer la nourriture, connaître nos besoins, le nombre de besoins , énumère-t-elle.

Tous les membres de l’équipe devront être au sommet de leur forme, car ils transporteront 70 kg de matériel chacun.

À la merci des conditions et des ours blancs

Au cours de l’expédition, le mouvement de l’air risque d’être le plus grand impondérable et tout le plan de déplacement sera basé sur le vent.

Une journée avec un bon vent, on vise faire 150 km si on est bien reposé, mais puisque le vent fluctue tout le temps, ça se peut qu’on fasse des journées beaucoup plus petites.

L'équipe s'accorde un maximum de 30 jours pour l'expédition, mais objectif est de la compléter en 25 jours, Photo : Facebook/Groenland 2023 Village Monde

Laura Mony ajoute que l’équipe pourra aussi compter sur une météorologue pour connaître les conditions météorologiques à venir.

Si elle nous dit qu’il y a trois jours sans vent, ça se peut qu’on fasse de beaucoup plus grosses journées pour compenser les journées où on ne va rien faire.

Pour Gregory Lepez, passionné de kite depuis plus de 20 ans, les plus grands risques sont ailleurs.