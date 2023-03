La Régie dit non aux transporteurs de bois de la Gaspésie

La Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec rejette la demande d'accréditation des transporteurs de bois de la Gaspésie.

Le groupe voulait être reconnu afin de négocier directement avec le Syndicat des producteurs de bois de la Gaspésie. Présentement le Syndicat signe des conventions avec chaque entreprise de transport.

Les récentes flambées du prix du carburant ont rendu les négociations difficiles entre le Syndicat et les transporteurs. En avril 2022, les transporteurs ont finalement déposé une requête en accréditation.

Dans sa décision, Régie des marchés agricoles et alimentaires cite des problèmes d'organisation et de gouvernance.

Le critère concernant l’organisation, la structure et les règles de fonctionnement de l’organisme requérant n’est pas satisfait, précise l'organisme dans sa décision.

Pour assurer le succès de toute nouvelle association, il est important de s’appuyer sur des assises solides, notamment en matière de gouvernance. Or, à cet égard, des lacunes importantes méritent d’être soulignées, car elles pourraient compromettre le bon fonctionnement de l’Association à l’avenir , note la Régie dans sa décision.

Stéphane Boudreau, président de l’Association des transporteurs forestiers de la Gaspésie ( ATFG ), qui regroupe une quarantaine de membres, avoue être déçu, mais ne baisse pas les bras.

C’est sûr qu’on s’attendait à une décision positive , lance Stéphane Boudreau.

« C'est sûr qu'on recherche de meilleures conditions avec le contexte économique qu'on vit depuis quelques années, nos coûts d'exploitation ont explosé. La rentabilité est de plus en plus difficile. » — Une citation de Stéphane Boudreau, président de l’Association des transporteurs forestiers de la Gaspésie

Plus grand pouvoir de négociation

On a un territoire qui est vaste alors nous on croyait fermement que de travailler tout le monde en collaboration en négociant ensemble c'était une solution pour améliorer la rentabilité et diminuer les coûts d’exploitation , ajoute Stéphane Boudreau.

Selon le porte-parole des transporteurs, les membres de l’ ATFG débattront de la possibilité de déposer une deuxième demande d’accréditation à la Régie lors d’une rencontre en avril.

On a eu, dit-il, un revers, mais je crois qu’on va faire des ajustements, puis on va se relever et continuer de regarder en avant parce qu’on croit vraiment que c’est une solution pour nous pour se faire représenter.