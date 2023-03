Le public pourra découvrir à compter de jeudi le premier de quatre nouveaux épisodes de la série culte, qui seront diffusés au compte-gouttes dans les prochaines semaines sur ICI Tou.tv Extra. Elle prendra ensuite l’antenne sur ICI Télé en avril.

Alors que Camille (Anyjeanne Savaria) – la fille adoptée par Guy (Guy A. Lepage) et Sylvie (Sylvie Léonard) dans les derniers moments d’Un gars, une fille en 2003 – a désormais quitté le nid familial, le couple remet en question sa vie banlieusarde. Et, même s’il demeure ouvert d’esprit, il s’adapte tant bien que mal aux changements de mentalités.

Les premières minutes de la série donnent le ton. On voit Sylvie en pleurs sur le lit de sa fille, déchirée à l’idée de se savoir éloignée d’elle, malgré le fait que la principale intéressée a déménagé à Sherbrooke il y a déjà 3 ans.

Ce personnage, qui milite pour les droits de la communauté LGBTQ+, provoque rapidement des conversations sur les pronoms, l’identité de genre et l’orientation sexuelle avec ses parents. Un terrain fertile pour quelques quiproquos, mais aussi pour une saine dose de bienveillance, ingrédient clé de la recette Un gars, une fille.

Couple moderne

Si le duo se sent parfois en décalage par rapport aux jeunes générations, il n’est pas pour autant dépassé, réactionnaire, ou pire, ennuyeux. Non, les couples dans la soixantaine n’ont pas nécessairement une vie répétitive et barbante, ou encore une libido en chute libre, martèle Sylvie Léonard, faisant écho aux propos de son personnage dans la série.

Moi, je voulais que ce soit un couple moderne, a-t-elle dit à l’occasion d’un visionnement de presse mercredi. Oui, décalé parce que même nous, à l’âge qu’on a, on n'est pas né avec les mêmes outils que les jeunes. Mais il y avait une modernité dans ce couple-là auquel je tenais.

« Ce couple a 60 ans, mais ça bouge. Ils sont actifs, curieux, amoureux, modernes. Mais attendez de voir quand on va retourner en ville, par contre! » — Une citation de Sylvie Léonard

Ils ont soixante ans, mais ils ont encore une vie amoureuse et sexuelle, abonde Guy A. Lepage. On voulait le montrer.

Entre des séquences sur l’impuissance, le Viagra et l’anxiété de performance de Guy, le couple ne se gêne effectivement pas pour mettre en vitrine leur sexualité durant les deux premiers épisodes de la série, qui ont été présentés à la presse mercredi.

Un peu de nouveau, un peu de rétro

Si la nouvelle mouture d’Un gars, un fille amène son lot de fraîcheur – on peut notamment voir le couple retomber en amour avec Montréal et son trafic parfois chaotique, avant de vendre sa maison avec l’aide d’une courtière immobilière dédaigneuse (Caroline Néron) –, elle renoue aussi avec les formules humoristiques et esthétiques qui ont fait son succès il y a 25 ans.

On retrouve donc les plans-séquences, les accroches musicales et la signature graphique du Un gars, une fille d’antan, mais aussi certaines de ses situations et personnages cultes, comme les parties de baseball avec Martin (Martin Petit), et les rencontres avec Daniel (Daniel Brière) et Loulou (Louise Richer), couple branché qui n’a jamais quitté la grande ville.

La chimie entre les personnages de Guy A. Lepage et de Sylvie Léonard demeure elle aussi évidente. Le couple, avec ses moments de tendresse et de chamaillage, ne semble rien avoir perdu de ce qui a séduit le public au détour du millénaire.

Un gars, une fille, c’est notre safe space, soutient Guy A. Lepage. RBO, ça crée de la chicane, Tout le monde en parle, chaque semaine, il se passe des affaires… mais dans Un gars une fille, on ne se chicane jamais, on a du fun et on écoute les autres.

Lors de l’annonce du retour de la série en septembre, il avait déclaré ne pas avoir envie de relancer l’émission, déjà adaptée à toutes les sauces à l’international, s’il n’avait rien de nouveau à dire. Avec cette mouture qui arrive à un moment marquant de la vie des protagonistes, il semble effectivement avoir trouvé un filon inexploité.