L’école secondaire des Pionniers interdit le port de vêtements arborant le logo de Playboy

L’enseignante écrit avoir fait plusieurs interventions auprès d’élèves et indique par courriel que le magazine pornographique qui valorise la femme en tant qu’objet n'est pas considéré comme une tenue convenable pour un établissement scolaire.

Le directeur de l'école, Jonathan Bradley confirme que le logo Playboy contrevient au code de vie de son école qui est voté par le conseil d’établissement et signé par les parents et les élèves en début d’année. Il est interdit de porter des vêtements avec des images qui évoquent la violence, la consommation ou le sexe.

C’est une grande réflexion qu’il faut avoir. Il faut suivre les générations, il faut évoluer avec les époques. Par contre, dans le dossier qui nous concerne, il y avait des garçons qui portaient ces vêtements-là, il y avait des filles qui portaient ces vêtements-là. C’est juste se ramener à : "ça signifie quoi cette marque-là?"

Il rappelle que son école secondaire publique est fréquentée par des jeunes de 12 à 17 ans et se demande si on veut que cette marque-là fasse partie des valeurs qu’on veut véhiculer? D’emblée je suis obligé de vous dire que c’est non, ce n’est pas la place.

L’école secondaire des Pionniers étudie la possibilité d’imposer un uniforme pour régler la question. Un sondage a été mené auprès de tous les élèves, les enseignants et les parents. Ce sera au conseil d’établissement de trancher, mais les résultats révèlent qu’il y a un clivage entre l’opinion des adultes et celle des jeunes sur la question.

Avec les informations d’Amélie Desmarais