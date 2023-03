Une version imprimée du lexique français-innu du Cégep de Baie-Comeau

Après quatre ans de travail, le Lexique spécialisé des études collégiales en français-innu élaboré par le Cégep de Baie-Comeau est maintenant disponible en version imprimée. Le lexique comprend plus de 1350 mots choisis par des enseignants de neuf programmes d’étude.

L'objectif du lexique est notamment de rendre la langue française plus accessible pour les étudiants innus. Dévoilé en février 2021, l'outil favorise donc l’accès à des termes plus complexes et abstraits propres à un domaine d’étude.

L’instigatrice du projet et conseillère pédagogique, Julie Maltais, souligne que la particularité du lexique est qu’il est appuyé par des illustrations.

Chacun des mots est illustré, expliqué avec la définition. Et on a aussi l’audio en innu avec la traduction qui suit le mot , mentionne celle qui est derrière cette initiative.

Le Cégep de Baie-Comeau a dévoilé mardi la version imprimée du lexique spécialisé des études collégiales en français-innu. Photo : Cégep de Baie-Comeau

Trois traductrices de la communauté innue de Pessamit ont effectué un travail colossal pour présenter ce projet final. Hélène St-Onges, Louise Canapé et Adélina Bacon se sont concertées pour choisir les mots en innu.

Pour essayer de voir quelle est la meilleure façon de traduire ces mots-là parce qu’elles ont dû créer des néologismes. La plupart des mots n’existaient pas dans la langue innue. La langue innue est une langue descriptive , explique Julie Maltais.

Après la mise en ligne du lexique, la conseillère pédagogique a remarqué un intérêt pour l’ajout d'autres langues autochtones comme l’atikamekw. Ça a donné lieu à plusieurs autres idées, donc peut-être que d’autres initiatives sont dans l’air , ajoute-t-elle.

Les lexiques imprimés sont disponibles à la bibliothèque du cégep et quelques exemplaires seront distribués à Baie-Comeau, à Sept-Îles et à Rimouski. L'outil est disponible gratuitement à tous en ligne sur le site web du Cégep de Baie-Comeau  (Nouvelle fenêtre) .