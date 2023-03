Fin hâtive de la saison de motoneige 2023?

Le 8 mars, à 15 heures, il faisait 10,5 degrés Celsius à Sept-Îles, soit le point le plus chaud au Québec à ce moment précis selon Environnement Canada. Le redoux que connaît la région de la Côte-Nord pourrait écourter la saison de motoneige.

D’habitude on est capable de se rendre jusqu’à début avril ou le 15 avril, autour de ça , lance le président du club de motoneige du Harfang du Nord de Baie-Trinité, Jean-Guy Carrier.

Jean-Guy Carrier, président du club de motoneige Harfang du Nord Photo : Radio-Canada / Laurence Vachon

Jean-Guy Carrier juge néanmoins que les motoneigistes de la région ont eu droit à une belle saison sur les 94 kilomètres de piste. Mais, cette année, si la température continue comme elle est là, d’après moi à la fin mars on va perdre pas mal de sentiers , ajoute le motoneigiste.

Le président du club de motoneiges Ook-Pik à Sept-Îles, Michel Thibeault, dresse lui aussi un beau bilan de la saison, même si elle était en dent de scie .

Comme son homologue de Baie-Trinité, Michel Thibeault craint de voir la fin de saison être écourtée avec les températures records atteintes sur la Côte-Nord ces jours-ci. Peu importe le froid qu’il va faire ou la quantité de neige qui va tomber, si on arrive dans un ruisseau qui est sorti, même si on faisait n’importe quelle manœuvre, le froid est plus là pour y donner sa chance , explique-t-il.

« On a au moins jusqu’à Pâques, à moins que Dame Nature nous dise : "je vais pleurer et je vais vous envoyer de la pluie". » — Une citation de Michel Thibeault, président du club de motoneiges Ook-Pik à Sept-Îles

Malgré tout, Michel Thibeault tente de rester optimiste et estime que ses membres pourront sans doute étirer la saison en sentiers forestiers, même si les surfaceuses ne sont plus en fonction.

La chaleur devrait se poursuivre

Le météorologue pour Environnement et Changements climatiques Canada, André Cantin, confirme que le redoux que connaît la région actuellement devrait se poursuivre au cours des prochains jours.

En journée, les températures se situeront au-dessus du point de congélation, d'autant plus que le soleil prévu continuera de faire fondre la neige rapidement, ajoute André Cantin.

Toutefois, le météorologue rappelle que l'hiver n'est pas terminé, et qu’ à plus long terme, les températures devraient revenir sous le point de congélation le jour et la nuit .

André Cantin souligne finalement que la tendance de voir des températures de plus en plus douces n'est pas étrangère aux changements climatiques.

Avec les informations de Laurence Vachon