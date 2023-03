Fermeture temporaire de la SAAQ de Mont-Joli : Pascal Bérubé exige des explications

La succursale, qui relève d'un mandataire, est fermée depuis le 10 février. Par courriel, la porte-parole de la société d'État, Geneviève Côté, mentionne qu'un manque de main-d'œuvre est à l'origine de cette décision.

Mme Côté invite les citoyens de La Mitis à se rendre au Centre de service de la SAAQ à Rimouski. Elle tient par ailleurs à préciser que la situation n'est pas liée au déploiement du site internet SAAQclic.

Pascal Bérubé estime que la situation est regrettable puisqu’il s’agit d’un service essentiel. Les gens ont besoin de renouveler leur permis de conduire, de prendre des photos , souligne le député.

« J'invite la Société d'assurance automobile du Québec à prendre les dispositions nécessaires. À prendre des employés de Rimouski et à les envoyer à Mont-Joli. On ne peut pas être privés de ce service-là. » — Une citation de Pascal Bérubé, député de Matane-Matapédia

Par ailleurs, l’élu péquiste demande à la ministre responsable du Bas-Saint-Laurent, Maïté Blanchette Vézina, à intervenir dans ce dossier. Il ne faut pas banaliser ça. Ce n’est pas vrai que La Mitis est [une région] satellite de Rimouski. On a le droit d’avoir des services sur place , martèle M. Bérubé.

Le préfet de la MRC de La Mitis, Bruno Paradis Photo : Radio-Canada / Simon Turcotte

De son côté, le préfet de La Mitis, Bruno Paradis, craint que cette fermeture temporaire ouvre la porte à une perte de service permanente pour sa MRC . On a vu lors de ces situations là où par la suite on nous a dit : ah ben maintenant on va rester ça comme ça, on voit que les gens, ça ne leur dérange pas d'aller à Rimouski , soutien-t-il.

Il estime que ce sont les populations les plus vulnérables qui font les frais de cette situation. Pour moi, ce serait inacceptable de perdre des services pour les Mitissiens, les Mitissiennes , affirme M. Paradis.