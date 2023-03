Le député Guy Bourgouin veut des réponses sur le départ de Kelly Burke

Le Bureau de l’Ombudsman a annoncé le 3 mars dernier le départ de Kelly Burke de son poste de commissaire aux services en français.

Aucune raison n’a été donnée pour ce départ et le Bureau de l’ombudsman a refusé toute entrevue à ce sujet.

« Je pense que la francophonie ontarienne mérite des réponses. On a besoin de savoir qu'est-ce qui arrive » — Une citation de Guy Bourguoin, député néo-démocrate

Ça vient peut-être renforcer notre position (pour un commissaire indépendant) , ajoute-t-il.

Carl Bouchard assure un engagement plein et entier pour son intérim

Mercredi, Carl Bouchard, le commissaire aux services en français par intérim a partagé sa première déclaration à ce poste.

C’est un honneur pour moi de prendre la fonction de Commissaire intérimaire aux services en français de l’Ontario au début d’un mois porteur d’autant de sens pour moi, qui suis un francophone de l’Ontario. Je suis honoré de pouvoir vous servir pour protéger notre patrimoine culturel et notre langue pour les générations actuelles et futures , dit-il dans un communiqué.

Il souligne sa position d’intérimaire à ce poste, mais promet d’œuvrer avec intégrité, avec humilité et avec ouverture pour améliorer l’offre de services en français en Ontario, comme je l’ai fait depuis que je me suis joint au Bureau de l’Ombudsman de l’Ontario en février 2020 .

Il promet que son engagement sera entier à ce poste tout en insistant sur son parcours au service de la francophonie.

Je veillerai à ce que les institutions de la législature, le gouvernement de l’Ontario, ses agences et ses tiers agissent en conformité avec leurs obligations. La Loi sur les services en français, c’est le flambeau de la francophonie ontarienne, et c’est notre responsabilité à toutes et à tous de veiller à son respect, tant dans la lettre que dans l’esprit, promet-il.

Avec les informations de Mathieu Simard