Cindy Lefebvre devient la nouvelle présidente du syndicat régional de l’enseignement

Mme Lefebvre, qui occupe présentement la vice-présidence de l’organisation, désire améliorer les conditions d’exercice des enseignantes et enseignants. Elle espère contribuer à valoriser le métier, de même que de diminuer le nombre de tâches administratives qui incombent aux enseignants.

Il faut reconnaître le professionnalisme des enseignants. Ce sont des gens qualifiés, des professionnels qui ont une bonne connaissance de la pédagogie. Ce sont eux les maîtres de leur classe. Ils détiennent les rênes quant à leurs choix pédagogiques et leurs interventions auprès des élèves. Il faut respecter cela , soutient-elle.

Parmi les tâches à déléguer à d’autres employés des commissions scolaires, Cindy Lefebvre donne l’exemple de la surveillance des récréations. Elle déplore aussi la lourdeur administrative, qu'elle impute en partie à la multiplication des comités dans les écoles.

Cindy Lefebvre espère contribuer à la valorisation du métier d’enseignante et d'enseignant.

Les enseignants veulent faire ce pour quoi ils sont qualifiés, c’est-à-dire enseigner. On aimerait qu’ils aient davantage de temps avec leurs élèves, mais aussi pour suivre des formations afin de s’actualiser dans leur pratique et pour demeurer au sommet de leur professionnalisme , mentionne Mme Lefebvre.

Cindy Lefebvre pointe la pénurie de personnel comme le principal enjeu de l’enseignement. Elle souhaite, en adoptant une approche collaborative avec la partie patronale, redonner au métier d’enseignante ses lettres de noblesse.

« Même ceux dans nos rangs quittent. Ils sont de plus en plus nombreux à devancer leur retraite ou à partir en plein milieu de carrière. Il va falloir rendre cette profession plus attractive. »