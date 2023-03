Des travaux perturberont la circulation sur le pont Champlain jusqu’en novembre 2023

La Commission de la capitale nationale (CCN) amorcera au cours des prochains jours la deuxième et dernière phase du projet de réfection de la structure qui relie le quartier Aylmer à Ottawa.

Le débit de circulation sera réduit pendant les travaux, mais deux voies du pont resteront ouvertes aux automobilistes.

Les automobilistes doivent s’attendre à des retards, car les voies ouvertes seront plus étroites et la limite de vitesse maximale sera réduite à 40 km/h , a averti la CCN , mercredi, par voie de communiqué.

Par ailleurs, les travaux auront également une incidence sur les cyclistes et piétons qui empruntent la piste cyclable du pont Champlain.

Les cyclistes sont priés d’emprunter une voie cyclable temporaire sur le pont durant cette période. Des panneaux de signalisation indiqueront aux cyclistes le détour à faire. Les piétons pourront utiliser le trottoir du côté est du pont en tout temps , ajoute la CCN .

Ces travaux ont pour but, notamment, de rendre la piste cyclable du pont plus sécuritaire. Le projet, dans son ensemble, prévoit l’enlèvement complet et partiel de l’asphalte et le repavage, la réparation et l’imperméabilisation du tablier en béton, la réparation et le remplacement des joints d’expansion et l’amélioration des voies cyclables, résume la CCN .

Si les travaux se terminent à la date estimée par la CCN , soit en novembre prochain, le projet aura été réalisé avec un an d’avance sur le calendrier prévu.

La construction du pont Champlain a été achevée en 1928. En 2002, le pont a été élargi et le nombre de voies est passé de deux à trois.