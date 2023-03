« La cyberviolence contre les femmes est le reflet de la société », selon une experte

Alors que l’ONU attire l’attention ce 8 mars sur l’écart numérique entre les hommes et les femmes, la doctorante en communication, chargée de cours et auxiliaire de recherche à l’Université du Québec à Montréal (UQAM), Anaïs Maillard, évoque aussi l'exposition des femmes à la cyberviolence.

Selon Anaïs Maillard, la présence des femmes dans la sphère publique s’accompagne de défis importants avec une hausse de la cybermisogynie, notamment sur les médias sociaux.

C’est vraiment une reproduction de ce qui existe dans la réalité , explique-t-elle à l’émission 6 à 9.

« Il s’agit des habitudes qui sont malheureusement inscrites dans nos sociétés. » — Une citation de Anaïs Maillard, doctorante en communication, chargée de cours et auxiliaire de recherche à l'UQAM

Selon elle, la mise en visibilité de ces sujets grâce, entre autres, aux réseaux sociaux, a contribué à rendre cette discussion plus présente dans la sphère publique .

Mme Maillard précise que l’anonymat et la facilité de réagir sur internet s’ajoutent à la présence des femmes sur les réseaux sociaux pour créer un mélange favorisant à l’augmentation des cas de harcèlement en ligne .

Se mettre debout

Le harcèlement en ligne est un phénomène qui touche aussi les femmes en politique au Canada et au Manitoba, à l’image de la ministre manitobaine responsable de la Condition féminine, Rochelle Squires.

Cette dernière estime qu’en tant que femme leader si on se retire de ce débat et si on ne continue pas à se battre pour devenir un modèle pour la prochaine génération, nous n’arriverons jamais à atteindre la parité .

Mme Squires a profité d’une conférence de presse pour continuer d’alerter l’opinion publique sur des propos et des actes misogynes qui ont lieu entre les murs du Palais législatif et à l’extérieur.

Elle explique que malgré des protocoles mis en place par le gouvernement pour prévenir le harcèlement au Palais législatif, elle continue de constater que les actes misogynes et sexistes restent une préoccupation importante, voire dissuasive, pour les femmes qui veulent se lancer en politique.

Selon Mme Maillard c’est important de renforcer les réglementations pour freiner les cyberviolence .

Dans un autre registre, Anaïs Maillard souligne que la cyberviolence faite par les femmes, contre les femmes, a des racines dans la société.

Il s’agit d’une reproduction sociétale, car les femmes sont dans une certaine compétition dans la société et cela crée l’illusion que les politiciennes ne sont pas dans leurs places , mentionne-t-elle.

Avec les informations de Patricia Bitu Tshikudi et Anne-Louise Michel