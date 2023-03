Ingérence étrangère : Trudeau esquive les questions épineuses

Pressé par des journalistes parlementaires avant la réunion du caucus libéral, le premier ministre du Canada s’est obstiné à rappeler les mesures annoncées la veille, dont la prochaine nomination d’un rapporteur spécial indépendant chargé de se pencher sur cette affaire qui éclabousse son gouvernement depuis plusieurs semaines.

Pour être tout à fait honnête, je sais que peu importe ce que je dis, les Canadiens vont continuer de se poser des questions sur ce que nous avons fait ou ce que nous n’avons pas fait , a-t-il déclaré aux journalistes sur la colline du Parlement mercredi.

« Les gens sont préoccupés par le fait que la Chine, ainsi que d’autres pays, tentent d'interférer dans nos processus démocratiques. » — Une citation de Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Une série de reportages du réseau Global et du quotidien The Globe and Mail ont détaillé des tentatives d'ingérence orchestrées par la Chine au cours des deux dernières campagnes électorales fédérales.

Ces allégations, évoquées dans des fuites anonymes aux médias provenant de sources dans des agences de sécurité canadiennes, portent à croire que Pékin voulait s'assurer de la réélection des libéraux de Justin Trudeau − à la tête d'un gouvernement minoritaire − aux dépens des conservateurs.

Les reportages rapportent que pour ce faire, des consulats ont été pressés de mobiliser des membres de la communauté sino-canadienne.

« Aucune information »

L'ancien député conservateur de la Colombie-Britannique, Kenny Chiu, qui a vivement critiqué la Chine, a déclaré qu'il avait été la cible de propagande et de désinformation sur WeChat lors de la dernière campagne électorale.

Il a perdu son siège dans la région de Vancouver au profit du candidat libéral et a affirmé que la Chine avait joué un rôle dans cette défaite.

Nous n'avons aucune information sur des candidats fédéraux recevant de l'argent de la Chine. C'est toujours le cas , a répondu Justin Trudeau au chef de l’opposition officielle, Pierre Poilievre, qui a soulevé cette question en Chambre.

La chaîne Global avait rapporté en novembre que le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) avait informé M. Trudeau en janvier 2022 de tentatives chinoises en vue de s’ingérer dans les élections qui se sont tenues cette année-là.

Selon ces informations, le gouvernement chinois aurait acheminé des fonds à onze candidats.

En décembre, la conseillère en renseignement au Bureau du Conseil privé, Jody Thomas, avait témoigné devant un comité, affirmant qu’il n’existait aucune preuve démontrant que des candidats avaient touché de l’argent provenant du régime chinois lors des élections de 2019.

Nouveau démenti de Pékin

Mercredi, M. Trudeau a également rappelé avoir demandé aux responsables du Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement (CPSNR) et de l'Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement (OSSNR) d'entreprendre des démarches de toute urgence dans le dossier de l'ingérence étrangère.

Le CPSNR travaille à huis clos. Il est composé de députés de toutes les formations politiques reconnues à la Chambre des communes et de sénateurs qui possèdent tous une habilitation de sécurité de niveau très secret , qui sont tous astreints au secret à perpétuité.

Quant à l' OSSNR , il s'agit d'un organisme qui examine les activités liées à la sécurité nationale et au renseignement entreprises par le gouvernement.

Ces deux entités ont accès à tous les documents top-secrets, à tous les briefings qui auraient pu être faits ou qui n'ont pas été faits par le SCRS , a assuré M. Trudeau.

Le chef du Nouveau Parti démocratique du Canada depuis 2017, Jagmeet Singh (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

Le chef du Nouveau Parti démocratique (NPD), Jagmeet Singh, a critiqué le manque de transparence du premier ministre, l’accusant de ne pas prendre au sérieux cette question.

Il semble qu'il y a de plus en plus de choses à cacher. Tout cela n'aide pas les Canadiens à avoir confiance dans leur système électoral, et c'est pourquoi nous avons besoin d'une enquête publique , a-t-il réitéré.

Une porte-parole de la République populaire de Chine a nié toute allégation d'ingérence dans les élections canadiennes.

La Chine s'oppose toujours à l'ingérence dans les affaires intérieures d'autres pays. Nous n'avons aucun intérêt et n'interférerons pas dans les affaires intérieures du Canada , a déclaré Mao Ning, porte-parole du ministère des Affaires étrangères, lors d'une conférence de presse mercredi.

Il est absurde que certains au Canada en fassent un problème en se basant sur la désinformation et les mensonges, a-t-elle ajouté.

Avec les informations de Catharine Tunney de CBC News.