Au tribunal pour avoir troublé en 2022 le tournage de The Last of Us avec une fausse arme

Un adolescent du sud de l’Alberta est accusé après avoir pointé un fusil de type airsoft sur le plateau de tournage de The Last of Us depuis son appartement du deuxième étage à Olds, en Alberta, en juin 2022. Lundi, devant le juge, Reece Wadden a affirmé qu’il utilisait la lunette de son fusil tout simplement pour mieux voir le plateau de production.

La fiction est rapidement devenue réalité pour les acteurs et l'équipe de la série à succès The Last of Us de la chaîne de télévision américaine HBO, lorsqu’un membre de l’équipe a repéré un fusil pointé sur le plateau de tournage depuis une fenêtre.

Le 1er juin 2022, une assistante-costumière a alerté le chef de la sécurité de la production après avoir remarqué dans un immeuble un homme armé pointant ce qui semblait être un vrai fusil d’assaut, mais qui s’est avéré être un fusil de type airsoft.

Un homme du sud de l’Alberta est accusé après avoir pointé un fusil airsoft sur le plateau de tournage de The Last of Us depuis son appartement du deuxième étage à Olds, en Alberta, en juin 2022. Photo : The Last of Us

Environ 300 acteurs et membres de l’équipe se sont mis à l’abri et se sont enfermés pendant environ 90 minutes jusqu’à ce que la Gendarmerie royale du Canada (GRC) dégage les lieux. Cette perturbation a coûté plus de 50 000 $ à la production, selon le procureur Alyx Nanji.

L’incident a affecté une scène cruciale du premier épisode de The Last of Us où une voiture de police et une camionnette s’écrasent et explosent. La productrice exécutive Rose Lam a témoigné que l’équipe n’avait pu obtenir qu’une seule prise de cette séquence.

Reece Wadden, le mis en cause qui était âgé de 18 ans lors des faits, est en procès en Cour provinciale de Calgary devant le juge Brian Stevenson. La GRC l’accuse de méfait, d’utilisation illégale d’une fausse arme à feu pour commettre un méfait et de possession d’une arme dans un dessein dangereux.

Cependant, le jeune homme nie avoir eu l’intention de blesser qui que ce soit.

Aucune intention de perturber le tournage

Dans ses plaidoiries mardi, l’avocat de la défense Peter Tesi a déclaré que son client n’avait aucune intention de commettre un crime et a noté que Reece Wadden s’était excusé après son arrestation.

« Son intention n’a pas été de perturber le tournage de la série HBO The Last of Us. » — Une citation de Peter Tesi, avocat de Reece Wadden

Le procureur Alyx Nanji a répliqué que Reece Wadden aurait dû connaître les conséquences de pointer ce qui semblait être un fusil d’assaut.

« Pouvait-il prévoir que les gens aient peur parce qu’ils pointent une arme par la fenêtre? Absolument, sans aucun doute. Vous ne pouvez pas regarder à travers une lunette sans pointer le pistolet. » — Une citation de Alyx Nanji, procureur de la Couronne

Le juge Brian Stevenson rendra sa décision après avoir examiné la jurisprudence et les plaidoiries finales. Aucune des allégations n'a encore été prouvée en cour.

Avec les informations de Meghan Grant