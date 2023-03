Au cours de la séance du conseil municipal de lundi dernier, les conseillères Jasmine Sharma (district 3 – Des Bâtisseurs), Karine Lechasseur (district 4 – De la Seigneurie) et Diane Morin (district 5 – Des Chenaux) ont été exclues de l'ensemble des comités et des conseils d'administration constitués par la Ville.

La proposition a été adoptée à l'unanimité par le maire de Vaudreuil-Dorion, Guy Pilon, et les six conseillers municipaux qui font partie de sa formation politique.

Le 16 janvier dernier, les trois élues avaient démissionné du Parti de l’action de Vaudreuil-Dorion pour siéger en tant que conseillères municipales indépendantes.

D’après les trois élues, la mesure adoptée lundi par leurs collègues masculins est une forme de punition pour avoir quitté le parti du maire.

C’est un moyen de nous faire sentir qu'on n’aura plus d’espace pour parler et de nous museler. Mais je ne pense pas qu’on va réussir à nous empêcher de prendre la parole , affirme Karine Lechasseur.

La conseillère Karine Lechasseur. Photo : Page Facebook de Karine Lechasseur

Une attitude cavalière

Les élues ont quitté en janvier le Parti de l’action de Vaudreuil-Dorion en dénonçant le manque d’ouverture et d’inclusion du conseil municipal.

Jasmine Sharma dit ne pas avoir été surprise par la décision adoptée lundi en séance plénière. On a un maire autoritaire qui veut centraliser les décisions , déplore-t-elle.

La conseillère Jasmine Sharma. Photo : Page Facebook de Jasmine Sharma

Selon les élues, le maire Guy Pilon exigeait qu'elles votent systématiquement en faveur des projets proposés par son parti. On s’est fait accuser de poser trop de questions et de retarder les projets , ajoute Karine Lechasseur.

Le maire nie en bloc ces allégations. Les conseillères n’ont jamais été brimées, et il n'y a jamais eu de ligne de parti. On essaie de me salir après plus de 20 ans dans le monde municipal , défend-il.

Diane Morin dénonce elle aussi un manque de respect du maire. D'après la conseillère, Guy Pilon aurait fréquemment coupé le droit de parole aux élues. Il aurait aussi l’habitude de répondre de manière cavalière aux citoyens venant poser des questions lors des séances publiques du conseil municipal, affirme Mme Morin.

La conseillère Diane Morin. Photo : Page Facebook de Diane Morin

Boys' club

Selon le maire, la décision adoptée lundi était nécessaire pour s'assurer qu’une vision politique commune soit respectée au sein des comités municipaux. Les trois conseillères ne comprenaient pas leur rôle sur les comités. Leur rôle n’est pas de dicter leur volonté, mais bien d‘écouter et de représenter la Ville , plaide-t-il.

Les autres membres des comités ne veulent plus travailler avec elles. Personne à la Ville ne va pleurer le départ de ces personnes , soutient Guy Pilon.

Karine Lechasseur affirme pourtant que les élues entretenaient une très bonne relation avec les comités auxquels elles siégeaient.

« C’est avec le maire Pilon que la relation est particulièrement difficile. Comme il est autoritaire, son boys’ club suit la ligne de parti . » — Une citation de Karine Lechasseur

C’était une mauvaise décision de la part du maire de nous exclure à deux jours de la Journée internationale des droits des femmes , poursuit la conseillère.

Je suis déçue de voir qu’en 2023, l’équipe du maire a décidé d'exclure plutôt que d'encourager la diversité d'opinion autour de la table des différents comités , ajoute Mme Sharma.

Les trois élues assurent qu’elles resteront en poste et qu’elles continueront à collaborer avec l'administration du maire Pilon.

Malgré cette décision d’isoler les conseillères municipales de Vaudreuil-Dorion pour centraliser le contrôle , Jasmine Sharma entend trouver les moyens de se faire entendre et de faire valoir les préoccupations ainsi que les idées constructives des citoyennes et citoyens de Vaudreuil-Dorion , a-t-elle écrit mercredi dans une lettre ouverte.

D'après les informations de Sandrine Côté