Les masques de Prémont de Louiseville distribués dans le réseau de la santé

Au plus fort de la pandémie, Prémont fournissait trois millions de masques par semaine et des équipes de productions se relayaient sur trois quarts de travail pour fournir à la demande. Le vice-président et fondateur de l’entreprise, Luc Girard, accueille avec plaisir cette commande de près d’un demi-million de dollars, même si elle est en dessous du seuil de rentabilité, car il est important de faire rouler l’usine.

Point de vue prix, ce ne sont pas des prix qui sont très, très hauts, mais on est capable de servir, on a quand même des inventaires de matière première en place. Il ajoute que l’automatisation de son entreprise a beaucoup augmenté. On a maintenant une très grande rapidité d’exécution. [...] Ce qui nous demandait cinq personnes, ça en demande maintenant une, avec une qualité qui est encore plus élevée. Le vice-président ajoute que maintenant son usine peut produire un million de masques par semaine.

Luc Girard estime que le gouvernement a choisi son entreprise en raison de la qualité de son produit. Par rapport à la compétition [leurs masques ont] une durée de vie de deux ans environ et nous on a une durée de vie de 10 ans. Quand le ministère achète des masques en 2023, jusqu’en 2030 quelques... le masque est encore bon. Il ajoute que c’est avantageux pour un regroupement qui souhaite faire des réserves stratégiques.

L’entreprise Prémont a dû licencier des employés en décembre. Une vingtaine de personnes sont toujours à l’emploi.

D'après une entrevue réalisée à l'émission En direct