Une erreur technique de Tim Hortons fait croire à un homme qu’il a gagné 10 000 dollars

Luc Massé de Shediac au Nouveau-Brunswick est un avide participant au concours, ayant gagné quelques beignets ou café. L'entreprise organise le concours via une application mobile depuis 2020, en raison de la pandémie de COVID-19.

Avec ce nouveau système, les clients doivent faire scanner l'application sur leur téléphone lorsqu'ils effectuent un achat. En fonction du montant qu'ils dépensent, ils obtiennent un certain nombre de « lancer » et peuvent découvrir immédiatement ce qu'ils ont gagné.

Luc Massé croyait avoir gagné le grand prix du jour, mais Tim Hortons explique qu'il a été victime d'une erreur technique. Photo : Gracieuseté : Luc Massé

Lundi matin après son achat de café, l’application Tim Hortons lui a dit qu’il avait remporté le grand prix du jour de 10 000 dollars.

J’étais un peu en état de choc. Ce n’était pas possible que j’aie gagné quelque chose d’aussi gros , explique l’ambulancier.

Luc Massé s’est empressé de prendre une capture d’écran et d’appeler sa femme, mais à son retour dans l’application, le prix n’était plus là.

La capture d'écran prise par Luc Massé lui annonçant qu'il avait remporté 10 000 dollars. Photo : Gracieuseté : Luc Massé

Il a ensuite appelé le service à la clientèle de l’entreprise ou quelqu’un lui a dit que c’était une erreur technique.

Erreur ou non, l’application m’a dit que j’ai gagné. J'espérais qu’ils allaient honorer cela, mais jusqu’à maintenant, rien , affirme Luc Massé.

Pour quelques heures lundi matin, une erreur technique a causé un problème pour quelques personnes qui ont reçu un message disant qu’ils avaient gagné. Nous sommes en contact avec quelques personnes touchées pour leur faire part de nos regrets pour la déception causée par cette erreur , a affirmé un porte-parole de Tim Hortons qui ne confirme pas le nombre de personnes touchées par ce message.

Des excuses nécessaires

Selon le professeur Hamed Aghakhani de l’école de commerce Rowe de l’Université Dalhousie en Nouvelle-Écosse, les modalités du concours Déroule le rebord protégeront Tim Hortons.

Ce n’est pas tout le monde qui fait attention aux petits caractères des modalités , dit-il, en ajoutant que l'image publique de l'entreprise pourrait être affectée.

Une application est nécessaire depuis 2020 pour jouer à Déroule le rebord. Photo : La Presse canadienne / Cole Burston

Selon lui, la compagnie devrait prendre une plus grande part de responsabilité et être plus transparente avec les gens touchés, en offrant des explications et même quelques avantages ou récompenses à ceux qui ont reçu ce genre de message les informant qu'ils avaient gagné.

Ce n’est pas à quoi on s’attend d’une des compagnies emblématiques de notre pays , poursuit Hamed Aghakhani.

Luc Massé tente toujours d’obtenir de plus amples explications de la part de Tim Hortons.

D'après le reportage d’Hadeel Ibrahim de CBC