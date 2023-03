Le projet d’une école francophone à Tor Bay avance à grands pas

Mardi, Michel Collette, le directeur général du Conseil scolaire acadien provincial (CSAP), est allé à leur rencontre. Il a visité le site retenu pour abriter temporairement cette nouvelle école afin de se faire une idée de ce à quoi elle pourrait ressembler.

Il y a de l'électricité, il y a un terrain de jeu, il y a un terrain de basket-ball , soutient-il.

« Ça semble être propice. » — Une citation de Michel Collette, directeur général du Conseil scolaire acadien provincial

Le site temporaire est situé derrière le centre communautaire Larry's River. Un peu plus loin, les parents lui montrent le site d'une ancienne école où, à long terme, la province pourrait construire un nouveau bâtiment. Cette proposition doit, avant tout, être approuvée.

Ça, il faudra faire une analyse avec la province. C'est difficile pour moi de faire un commentaire décisif sur cette question sans avoir fait une étude plus approfondie avec la province sur ce site , répond Michel Collette.

Le directeur général du Conseil scolaire acadien provincial, Michel Collette, a rencontré des dirigeants du centre récréatif et sportif de Guysborough, le mardi 7 mars 2023. Photo : Radio-Canada / Adrien Blanc

Au cours de sa visite à Tor Bay, le directeur général du Conseil scolaire acadien provincial s'est arrêté au centre récréatif et sportif de la municipalité de Guysborough, plus connu sous l'appellation le Chedabucto Lifestyle Complex. Il a discuté de l'utilisation du gymnase et des terrains de sport pour les futurs élèves de l'école francophone.

Vernon Pitts, le préfet de la municipalité, salue à son tour ce projet d'école francophone dans cette communauté acadienne.

Chaque fois que nos enfants peuvent recevoir une éducation bilingue, je pense que c'est une initiative fantastique pour nos résidents, car cela ouvre de nombreux domaines à l'avenir, qu'il s'agisse d'un emploi provincial, d'un emploi au sein du gouvernement fédéral ou d'un emploi à l'étranger , se réjouit-il.

Le directeur du Conseil scolaire acadien provincial, Michel Collette, a passé la soirée avec des parents de la région de Tor Bay, le mardi 7 mars 2023. Photo : Radio-Canada / Adrien Blanc

À six mois de la prochaine rentrée des classes, la communauté acadienne de Tor Bay espère rallier Becky Druhan, la ministre de l’Éducation de la Nouvelle-Écosse à sa cause. Michel Collette s’est montré rassurant sur cette question.

J'espère avoir des nouvelles avant la fin du mois de mars. On a déjà eu des conversations préliminaires , a-t-il affirmé.

« Je suis très confiant que la ministre va approuver ce projet. » — Une citation de Michel Collette, directeur général du Conseil scolaire acadien provincial

Plus de 40 familles de cette communauté, reconnue en 2021 comme membre à part entière de la Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse, ont manifesté leur désir de voir leurs enfants aller à l’école en français. Le CSAP est d'ailleurs à la recherche d'enseignants pour la nouvelle école qui pourrait avoir recours à des classes mobiles, pour débuter.

D’après les informations d'Adrien Blanc