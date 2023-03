Élections : les services en français au cœur des préoccupations pour la SAF’Île

La directrice générale de la SAF’ÎLE, Isabelle Dasylva-Gill, soulève une préoccupation partagée par de nombreux insulaires, soit le manque d’accès à des services en santé.

Le domaine le plus criant, c’est le domaine de la santé, où on n’a pas accès aux services , lance-t-elle.

Dans une entrevue accordée au Téléjournal Acadie, elle affirme aussi qu’il est très difficile d’obtenir ces services en français. Elle raconte l’histoire d’une dame rencontrée récemment dont la mère habite dans un foyer pour personnes âgées.

Elle ne voulait pas que sa mère meure dans une autre langue que le français, elle est servie en anglais et elle ne comprend plus l’anglais , explique Isabelle Dasylva-Gill.

Viser le bilinguisme dans la fonction publique

La directrice générale de la SAF’Île croit que les enjeux dans cette campagne électorale sont nombreux. Elle soutient que des mesures pour valoriser le personnel bilingue dans la fonction publique sont nécessaires, tout comme la reconnaissance et la valorisation des compétences et des qualifications des nouveaux arrivants, qui a un impact direct sur la pénurie de main-d'œuvre bilingue, selon elle.

Isabelle Dasylva-Gill est directrice la Société Acadienne et Francophone de l'Île-du-Prince-Édouard (SAF'Île). Photo : Radio-Canada / Laurent Rigaux

Isabelle Dasylva-Gill aimerait aussi que le prochain gouvernement rende des comptes en dévoilant un rapport détaillé quant aux transferts fédéraux dédiés aux communautés acadiennes et francophones.

Donc de savoir concrètement qu'est-ce qu'ils font avec cet argent et quel impact sur le terrain ça donne.

Les promesses électorales en santé

En cette deuxième journée de campagne électorale dans la province, les quatre principaux partis électoraux ont abordé le dossier du système de santé.

Le Parti progressiste-conservateur de Dennis King veut entre autres embaucher des adjoints aux médecins et aux infirmières praticiennes dans les salles d’urgence. Il veut aussi éliminer la liste d’attente pour un médecin de famille d’ici deux ans en ouvrant une trentaine de centres de médecine familiale dans la province.

Nous voulons retirer tout le monde du registre et les relier à un centre de médecine de famille dans leur quartier , précise Dennis King.

De gauche à droite : Michelle Neill, cheffe du NPD, Dennis King, chef du Parti progressiste-conservateur, Sharon Cameron, cheffe du Parti libéral et Peter Bevan-Baker, chef du Parti vert Photo : Radio-Canada

Le Parti vert souhaite ouvrir davantage de cliniques sans rendez-vous et améliorer les soins en santé mentale, notamment en ajoutant des postes de psychologues aux cliniques familiales et aux salles d’urgence et en ouvrant des cliniques de soins psychiatriques d’urgence.

Les libéraux promettent de collaborer avec la Société médicale de l’Île-du-Prince-Édouard pour mieux cerner l'offre et la demande de médecins et mieux orienter le recrutement et la rétention de personnel. Le parti veut aussi améliorer les soins virtuels et augmenter les heures d’ouverture des cliniques sans rendez-vous.

Le Nouveau Parti démocratique croit que la priorité est de mettre fin aux fermetures d’urgences et réduire les temps d’attente pour une ambulance, en particulier dans les régions rurales. Le parti désire aussi améliorer l’aide aux personnes âgées à domicile et créer de nouvelles places dans les foyers de soins de longue durée.

Avec les informations du Téléjournal Acadie, de Julien Lecacheur et de CBC