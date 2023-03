Happé par un appareil de déneigement, un homme meurt à Fort St John en C.-B.

Le détachement de la GRC à Fort St John n’a pas pu confirmer si cet équipement était un chasse-neige ni donner davantage d’information sur la nature de l'engin.

La Ville de Fort St John a d’abord affirmé que l’un de ses véhicules était impliqué dans l’accident, avant de publier une mise à jour spécifiant qu’aucun lien n’avait pour le moment été confirmé par la GRC .

La GRC a indiqué que le piéton se trouvait sur une route d’un quartier commercial de Fort St John lorsqu’il s’est fait heurter par l’appareil de déneigement lundi. Des passants lui ont fourni des premiers soins, avant que la victime ne soit déclarée morte à l’hôpital, selon la GRC .

La police fait appel aux témoins de l’incident et aux caméras-témoins en fonction entre 16 h 45 et 17 h 15 lundi. L’enquête se poursuit, et les témoins sont priés de contacter la patrouille routière de la Colombie-Britannique à Fort St John.