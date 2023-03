855 entreprises créées par des femmes en 5 ans en Saskatchewan

Ainsi, 30 % des entreprises agricoles de la province appartenant à une femme ont été créées en seulement 5 ans. Une tendance confirmée par la vice-présidente du Service de prêts agricole de la Banque TD, Nicole Stelter.

Ce que nous constatons, c'est qu'il y a plus de femmes, à la fois dans les exploitations agricoles et dans l'industrie agroalimentaire. Ce nombre a augmenté ces dernières années par rapport aux hommes , souligne Nicole Stelter.

Que ce soit au niveau des emplois, de la propriété, ou des études supérieures, les femmes occupent une place de plus en plus importante dans le paysage agricole de la province. Depuis une vingtaine d’années, les jeunes femmes représentent plus de 60 % du corps étudiant du Collège d’agriculture et bioressources de l’Université de la Saskatchewan.

Chaque fin de semaine, après ses cours au collège de l'agriculture et des ressources biologiques de l’Université de la Saskatchewan, Daphnée Ferland retourne sur sa ferme familiale à Hudson Bay. Photo : Gracieuseté: Daphnée Ferland

C’est le cas de Daphnée Ferland. Chaque fin de semaine, après ses cours au collège de l'agriculture et des ressources biologiques de l’Université de la Saskatchewan, elle retourne dans sa ferme familiale à Hudson Bay.

Mon père a acheté une ferme, c’est là que j’ai développé ma passion pour la ferme et l’agriculture. Quand j'ai obtenu mon diplôme, j’ai décidé que je voulais venir ici pour étudier l’agriculture. J’ai obtenu mon baccalauréat et j’ai commencé ma maîtrise cette année. J’ai commencé il y a 3 ans à faire la ferme avec mon père, il voulait que je commence, alors j’ai loué 2 quarts à mon voisin , raconte Daphnée Ferland.

Difficile accès aux terres agricoles

Pour la première fois depuis 1991, la proportion de femmes en agriculture a augmenté entre deux recensements, et ce tant à l’échelle provinciale que nationale.

Selon Statistique Canada, les agricultrices occupent désormais un peu plus de 27 % des emplois dans le secteur agricole en Saskatchewan. Un taux légèrement inférieur à la moyenne nationale, qui se situe à environ 30 %.

Je trouve que les femmes en agriculture apportent un nouveau regard. J’espère qu’elles prennent leur place. J’espère qu’elles sont confiantes qu’elles peuvent avoir une place en agriculture, qu’elles peuvent avoir un effet positif sur l’agriculture affirme Daphnée Ferland.

Malheureusement, le progrès de la représentation féminine dans les emplois et la propriété agricole ne se traduit pas encore en termes de revenus au niveau provincial. Contrairement à la moyenne nationale, où les agricultrices ont comblé une partie du retard de salaire moyen sur les hommes, la situation n’a pas évolué en Saskatchewan, selon les données de Statistique Canada.

De plus, la difficulté d’acquérir des terres agricoles représente un obstacle majeur pour la relève.

C’est très difficile de commencer en agriculture ces jours-ci. T’as besoin d’avoir le support, c’est ce que j’ai eu avec mon père, tout l’équipement était là, avec son expertise. Pour moi, ça m’a beaucoup aidé, sinon je pense pas que je serais ici ajoute Daphnée Ferland.

Si le nombre d’agricultrices est en forte progression partout au pays, ce constat est uniquement dû aux femmes de 55 ans et plus, selon Statistique Canada. En Saskatchewan, le nombre d’agricultrices de moins de 35 ans a chuté de près de 10 % en 5 ans.

Selon Statistique Canada, la Saskatchewan est la province qui présente le meilleur taux de planification de la relève agricole au pays.

Avec les informations de Lloyd Pasqualetti et de Laurence Taschereau