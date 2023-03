Les élus ont encore du mal à voir les toxicomanes comme des personnes, selon Bonnie Henry

Près de sept ans après la déclaration de l’urgence sanitaire en raison de la crise des surdoses en Colombie-Britannique, la Dre Bonnie Henry constate que les hommes et les femmes politiques admettent encore difficilement que les consommateurs de drogues méritent d'être traités comme des êtres humains.

Dans une entrevue accordée à CBC News, la médecin hygiéniste en chef de la province décrit la crise des surdoses comme la question la plus difficile à laquelle [elle a] eu à faire face dans le domaine de la santé publique .

Selon elle, l'un des plus grands problèmes en matière de politique publique est d'amener les élus à changer leur façon de penser après un siècle de criminalisation des consommateurs de drogues.

« Ce sont des gens. [...] Ce sont nos amis, notre famille, nos collègues, nos voisins. » — Une citation de Dre Bonnie Henry, médecin hygiéniste en chef de la Colombie-Britannique

Alors que près de sept personnes continuent de mourir chaque jour en raison d’une surdose de drogues illicites dans la province, elle estime que les perceptions évoluent trop lentement .

Ses propos font écho à ceux de la coroner en chef de la Colombie-Britannique, Lisa Lapointe, qui a affirmé qu'il avait été difficile de défaire les politiques publiques d'une idéologie selon laquelle la seule façon d'aider les toxicomanes est de leur faire le plus de mal possible .

Selon Vince Tao, un organisateur communautaire pour le Réseau des consommateurs de drogue de la région de Vancouver (VANDU), les politiciens ne sont pas les seuls concernés. Les universitaires, les chercheurs, la police et les médias ont aussi de la difficulté, d’après lui, à considérer les consommateurs de drogues comme des êtres humains.

Il estime qu'un véritable changement ne se limite pas à l’évolution de la perception des personnes toxicomanes, mais inclut aussi le droit de s'exprimer à propos des décisions prises et la manière dont elles sont prises.

La pandémie de COVID-19 a changé des choses

En janvier 2023, le taux de mortalité liée aux drogues illicites était de 47 personne par 100 000 habitants, selon les données du Service des coroners de la province, soit plus du double de ce qu'il était en avril 2016, lorsque l'urgence sanitaire a été déclarée.

Bonnie Henry se souvient d’avoir tristement constaté que davantage de personnes commençaient à consommer seules en raison des restrictions de santé publique liées à la pandémie. D'autres mesures ont également rendu l'approvisionnement en drogues illicites de plus en plus dangereux.

Elle a toutefois indiqué que la pandémie avait également créé des possibilités, car les responsables de la santé publique ont dû travailler en étroite collaboration avec les élus sur la manière de la gérer. Cela a permis, selon elle, d'instaurer une plus grande confiance entre les deux groupes, et une plus grande ouverture aux nouvelles idées.

Elle cite à cet effet le projet pilote qui décriminalise, depuis le 31 janvier, la possession personnelle de petites quantités de certaines drogues en Colombie-Britannique, un énorme pas en avant , selon elle.

On parle d'un programme pilote. Je ne vois pas comment nous pourrions revenir en arrière , dit-elle. Ce que nous devons faire, c'est veiller à ce qu'il soit mis en œuvre, à ce que le système de justice pénale n'intervienne plus dans la vie des gens.

La province a encore un long chemin à parcourir en matière de politiques pour endiguer la crise des surdoses, ajoute-t-elle.

Selon Bonnie Henry, il faut notamment élargir l'accès à un approvisionnement en drogues sécuritaires, qui n'atteint toujours qu'un faible pourcentage de personnes toxicomanes dans un nombre limité de communautés.

La coroner en chef de la Colombie-Britannique, Lisa Lapointe, estime qu'un meilleur approvisionnement en drogues sécuritaires peut contribuer à prévenir les décès provoqués par les drogues illicites. Photo : Radio-Canada / Mike McArthur

Il est également nécessaire de réformer le système de traitement et de rétablissement des consommateurs de drogues, qui n'est pas soumis à une réglementation provinciale garantissant que les établissements utilisent des méthodes fondées sur des données probantes et emploient du personnel qualifié, souligne-t-elle.

Nous n'avons pas de système. Il n'y a jamais eu de système pour comprendre [qui sont les personnes qui reçoivent ces services], comment elles s'en sortent, combien de fois elles rechutent , déplore la Dre Henry.

Selon le Service des coroners, plus de 11 000 personnes sont mortes en lien avec l'usage de drogues illicites depuis que la Colombie-Britannique a déclaré l’état d’urgence sanitaire.

D'après les informations de Bethany Lindsay