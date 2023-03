Selon le préposé aux renseignements entomologiques à l’Insectarium de Montréal, André-Philippe Drapeau-Picard, il est normal de voir surgir ces bestioles à cette période de l’année, à mesure que les températures grimpent.

On peut les observer sur la neige, en hiver ou au printemps, quand il y a des redoux. Ils sont faciles à voir sur la neige parce qu’ils sont très foncés sur une surface blanche. Ç’a l’air un peu comme s’il y avait une couche de suie sur la neige, mais quand on regarde de plus près, on voit que ce sont des petites bêtes qui bougent et qui sautent quand on les dérange , mentionne-t-il.

Les collemboles des neiges forment une couche s'apparentant à de la suie. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

D’une longueur d’un à deux millimètres, ces petits arthropodes à six pattes peuvent en effet effectuer des bonds gigantesques, ajoute Roger Larivière, biologiste à la retraite. Celui-ci explique qu’un appendice situé sous leur abdomen permet à ces bêtes de sauter de 50 à 100 fois leur taille.

« La raison pour laquelle elles apparaissent en si grand nombre, c’est que lorsque la température augmente en haut de 0 degré Celsius, comme ce qu’on a connu en fin de semaine dernière, elles vont sortir par des interstices entre la neige ou au niveau des troncs des arbres. » — Une citation de Roger Larivière

Le biologiste Roger Larivière, dans un sentier de ski de fond. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Comme le souligne André-Philippe Drapeau-Picard, les collemboles sont munis d’un système leur permettant de résister au gel.

Dans leur corps, ils ont des molécules antigel qui leur permettent de survivre à des températures sous zéro en empêchant leurs cellules de geler. Le problème avec le gel, pour les êtres vivants, c’est que quand l’eau à l’intérieur des cellules gèle, ça fait des cristaux, ça perce la membrane des cellules et ça les détruit. Ça les tue. En évitant la congélation, ça permet à ces animaux de continuer à être actifs pendant l’hiver , détaille-t-il.

Une grande utilité

Le printemps venu, ces êtres miniatures sont d’ailleurs d’une grande utilité dans la multiplication de la vie en forêt.

Étant donné qu’il y en a un petit peu partout et qu’ils sont souvent très abondants, ils ont un rôle à jouer dans la décomposition de la matière organique, dont le recyclage des nutriments. Ils prennent des spores de champignons, des algues et de la matière végétale, ils mangent ça puis ils les recyclent pour les rendre disponibles pour la croissance des végétaux , indique M. Drapeau-Picard.

Les collemboles des neiges ne mesurent que de 1 à 2 millimètres. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Alors que des quantités impressionnantes de collemboles ont été observées au Club de ski de fond de Granada, d’autres sentiers de la région ont pour l’instant été épargnés. Roger Larivière signale que ce sont principalement les caractéristiques du sol qui influencent les quantités observées à un endroit donné.

En fin de compte, c’est la quantité de matière organique dans le sol qui est en lien direct avec l’abondance des populations. Ça va dépendre aussi de la température, ça va dépendre de la neige, mais la matière organique semble être un facteur extrêmement important pour la quantité de puces des neiges , fait-il remarquer.

Inoffensifs pour les humains

Doit-on craindre de rapporter ces petites bêtes à la maison après une ballade en ski de fond ou à la suite d'une randonnée en forêt? Messieurs Larivière et Drapeau-Picard sont catégoriques.

Les puces des neiges, comme ici dans un sentier du Club de ski de fond de Granada, peuvent aussi ressembler à des grains de poivre. Photo : Club de ski de fond de Granada

Ceux qui voyagent beaucoup vont craindre les punaises de lit, mais pour les puces des neiges, il n’y a aucun problème, ce sont des animaux qui sont absolument inoffensifs et ils ne nous piquent pas , assure Roger Larivière.

Ils ne sont pas intéressés les humains, ni par nos animaux de compagnie, et ils ne survivraient pas à l’intérieur de nos habitations, ajoute André-Philippe Drapeau-Picard. Ça peut être tannant dans les pistes de ski de fond quand il y en a vraiment beaucoup, parce que ça peut modifier l’adhérence des skis sur la neige, alors ça peut accrocher un peu quand on en écrase.