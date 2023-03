Après des années de séparation, Messenger reviendra dans l’application Facebook

Les utilisateurs et utilisatrices du réseau social devraient pouvoir consulter à nouveau leurs messages privés directement dans la seule application Facebook, selon un billet de blogue de Tom Alison, dirigeant responsable de l’application, une propriété du groupe Meta.

Nous testons la capacité pour les gens d’avoir accès à leur boîte de messages Messenger par le biais de l’application Facebook et vous nous verrez étendre cette capacité bientôt , a-t-il affirmé.

Facebook indique vouloir faciliter l’envoi de contenus publiés sur le réseau social à des proches, pour que les utilisateurs et utilisatrices n’aient plus à accéder à une autre application (Messenger) pour les partager.

Une tentative d’orienter le trafic?

Tout ça intervient dans un contexte difficile pour les géants de la techno, qui multiplient les coupes de personnel et recentrent leurs efforts sur le cœur de ce qui alimente leur chiffre d’affaires, soit la publicité, dans le cas de Facebook. Et cette publicité est surtout livrée par le biais du fil Facebook, des Reels, des vidéos sur l’application, etc.

Meta est également propriétaire de la plus populaire messagerie au monde, WhatsApp, selon le nombre d’utilisatrices et utilisateurs mensuels colligé par la firme d’analyse de données Statista. Messenger est au troisième rang de ce palmarès.

De son côté, Facebook figurait au 8e rang des applications les plus téléchargées au monde en 2022. TikTok, l’application du groupe chinois ByteDance, est bien installée au sommet de ce palmarès depuis 2020. Messenger n’apparaît pas dans les 10 premières positions.

Lancée en 2011, l’application Messenger était devenue l’unique endroit où accéder aux messages envoyés à ses contacts Facebook à compter de 2015.