Une nouvelle enquête de la CMQ à l’hôtel de ville de Trois-Rivières

C'est la deuxième fois en six mois que la Commission se penche sur la situation à l'hôtel de ville.

L'an dernier, la CMQ avait enquêté sur des allégations de violence, de misogynie et de racisme au sein du conseil municipal. Elle avait conclu qu'aucun propos ou geste de cette nature n'avait été commis ou prononcé.

Tenu par la confidentialité, Daniel Cournoyer a déclaré ne pas savoir ce qui a mené à cette enquête et n’a pas non plus voulu en révéler le sujet exact, mais il croit que le climat tendu est à l’origine de cette nouvelle vérification.

C'est le climat qui existe qui est malsain et il y a des propos aussi qui ont été ténus également, mais c'est ce que je peux présumer là-dessus, mais quoi exactement… je ne peux pas vous dire le déclencheur exact , a-t-il déclaré.

Le maire suppléant soupçonne toutefois que la requête vienne du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation du Québec. Ce sont des questionnements qui viennent du ministère , croit-il.

Le maire suppléant de Trois-Rivières, Daniel Cournoyer Photo : Radio-Canada / Marilyn Marceau

Daniel Cournoyer confirme que lui-même ainsi que d'autres élus ont été rencontrés par la Commission au cours des dernières semaines.