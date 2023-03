La route est longue pour les acheteurs de véhicules neufs

Les Canadiens voulant s’acheter une voiture neuve devront prendre leur mal en patience encore longtemps alors que les temps d’attente pour l’obtention du véhicule pourraient durer encore un an.

Début 2022, Adam Becker et sa femme ont décidé qu’ils allaient avoir un deuxième enfant. En l'occurrence, ce résident de Thornhill, au nord de Toronto, a voulu se procurer un nouveau véhicule plus spacieux , une Cadillac Escalade, pour accommoder sa famille grandissante.

Sachant qu’il allait faire face à un long délai de livraison, il s’est pris d'avance.

Je dirais que j’ai entamé mes recherches en janvier , raconte M. Becker. On a pris une décision et signé une entente en avril.

Adam Becker se dit déçu de l'attente qu'il doit subir pour l'obtention de son véhicule neuf, dont l'entente a été signée en avril dernier. Photo : Radio-Canada

On lui a alors indiqué que sa voiture arriverait dans huit à dix mois, soit en février 2023 au plus tard. Le père de famille n'a eu aucune nouvelle du concessionnaire depuis la signature de son contrat.

Composant également avec le fait que son bail sur son véhicule actuel prend fin en mai cette année, M. Becker a lui-même appelé son concessionnaire il y a deux mois pour obtenir une mise à jour.

Ils m’ont dit qu’ils n’ont pas de nouvelles, mais qu’ils garderont l'œil ouvert , lâche-t-il, avec un rire incrédule.

« Il n’y a pas d’échéancier. On m’a dit qu’essentiellement, la voiture arrivera quand elle arrivera. » — Une citation de Adam Becker

Des délais de production et un marché moins convoité

Outre la pénurie de semi-conducteurs qui sévit toujours, des experts en automobile expliquent que les délais actuels pour se procurer un véhicule sont notamment dus à des retards de production ainsi que la valeur du marché canadien pour les fabricants d’automobiles.

La production des véhicules neufs en 2022 et en 2021 est à peu près 20% plus faible par rapport à la norme , soutient le directeur de l’Association pour la protection des automobilistes (APA), George Iny.

George Iny estime que le prix d'un véhicule atteint des records en raison de l'impact des taux d'intérêt sur son financement. Il conseille aux Canadiens d'attendre avant d'acheter et de privilégier les véhicules compacts. Photo : Radio-Canada

Il explique que la pandémie a notamment causé des fermetures temporaires d’usines d’assemblage de fournisseurs de pièces, dont les effets se font toujours sentir dans la chaîne d’approvisionnement.

M. Iny évoque également que des embouteillages au niveau des ports ont fait en sorte que des composants pour les automobiles ont souvent été retardés et même les voitures assemblées ont dû attendre parfois quelques semaines de plus pour être livrées .

De son côté, Jesse Caron de CAA-Québec estime que des fabricants d’automobiles voient le Canada comme un plus petit marché.

« Donc, certains constructeurs décident de concentrer leurs livraisons, de privilégier un marché comme les États-Unis, ou la Chine aussi par exemple, avant le Canada. » — Une citation de Jesse Caron, analyste automobile pour CAA-Québec

À titre d’exemple, l’expert affirme que l'on peut facilement se procurer une Ford Bronco chez nos voisins du sud, tandis qu’ici au Canada, c’est encore très long avant d’obtenir son exemplaire.

Vers un retour à la normale?

M. Caron souligne que certains observateurs s’attendent à un retour graduel à la normale d’ici 2024, 2025, et que l’inventaire grandissant de certains concessionnaires pourrait être interprété comme des signes encourageants à cet effet.

«Les gens qui cherchent un véhicule doivent s'armer de patience», avertit Jesse Caron, expert en automobile pour CAA-Québec. Photo : Radio-Canada / Marie-France Bélanger

Cela dit, l’analyste pour CAA-Québec note que certains concessionnaires pourraient décider de garder un inventaire plus restreint à l’avenir, remarquant qu'ils font autant de profits qu'auparavant avec moins de ventes, car chaque véhicule peut être vendu au plein prix, sans avoir besoin d’octroyer de rabais ou l'offre de taux d’intérêt très faibles .

« Donc, est-ce qu’ils vont vouloir retourner dans ces modèles-là ou ils devaient dépenser beaucoup d’argent pour avoir un inventaire de véhicules qui sont disponibles du jour au lendemain? Peut-être pas. » — Une citation de Jesse Caron, analyste automobile pour CAA-Québec

Il s’agit peut-être d'une situation qui sert bien actuellement l’industrie, et moins bien les consommateurs , constate-t-il. Parce qu’évidemment la marge de négociations est beaucoup plus faible qu’elle l’était auparavant.

Un prix à la hauteur de la demande

Ces experts en automobile soulignent par ailleurs que le prix, bien plus élevé qu’auparavant, ne décourage pas les consommateurs à acheter une voiture neuve.

Si on regarde les chiffres qui sortent, par exemple, des analystes de l’industrie, [le prix de certains modèles] a facilement augmenté de 50 à 60 % des prix d’il y a deux, trois ans , indique M. Caron.

Malgré tout, remarque-t-il, la demande continue d’être forte, alors on ne s’attend pas à ce que ça diminue .

« Les gens étaient pressés d'avoir un véhicule et étaient prêts à payer beaucoup plus cher. » — Une citation de George Iny, directeur de l’Association pour la protection des automobilistes

Le directeur d’ APA observe que cette demande post-pandémique est l’opposé de ce qu’on a constaté durant et après la crise financière de 2008. Il explique que la crise a alors fait chuter la demande de 25 % en 2008 et 2009 et que la demande n'avait toujours pas atteint son volume habituel en 2010.

Cette fois-ci, c'est l'inverse. Le public, on avait l'impression, voulait se gâter , raconte M. Iny.

Selon lui, les paiements directs du fédéral aux Canadiens pendant la pandémie, comme la Prestation canadienne d’urgence, semblent avoir encouragé une confiance chez le public .

George Iny ajoute que les interdictions de voyages et de déplacements pendant la pandémie ont également fait en sorte que les Canadiens avaient plus de moyens pour l’achat d’un véhicule. Photo : La Presse canadienne / Nathan Denette

Depuis, un taux d’intérêt élevé a forcé de nombreux Canadiens à se serrer la ceinture, mais la demande ne semble pas en voie de s'essouffler pour l’instant , explique M. Caron.

Ainsi, l’expert de CAA-Québec ne voit pas nécessairement une baisse des prix à venir, alors que les constructeurs, les revendeurs et les détaillants s’habituent à faire des profits un peu plus généreux sur chaque vente .