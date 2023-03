Des travailleurs étrangers portent plainte contre une entreprise de camionnage du Manitoba

Ils dénoncent des conditions de travail dangereuses et allèguent de la discrimination de l’employeur en raison de leur statut de travailleurs étrangers.

Cinq chauffeurs de longue distance, embauchés en dehors du Canada ont déposé des plaintes à la Commission canadienne des droits de la personne en 2020 et 2021, mentionnant le fait qu’ils ont été traités injustement comparés à leurs collègues canadiens.

L’un des plaignants, Mirsad Herceglic explique que son emploi à Gladstone Transfer était beaucoup plus stressant que ses anciennes fonctions de garde du corps de diplomates en Afghanistan.

Originaire de Bosnie-Herzégovine, M. Herceglic a été recruté par la compagnie de transport en 2019, après une entrevue avec le propriétaire, Scott Kinley. Pour le plaignant, Gladstone Transfer l’a exploité en le forçant à travailler plusieurs heures loin de chez lui, sans non plus lui payer ses heures de pause lors de ses déplacements en Colombie-Britannique.

D’après lui, cette situation ne respecte pas les normes fédérales du travail. Il était contraint de conduire un camion semi-remorque sur des milliers de kilomètres en été sans climatisation, dit-il.

L'ex-camionneur dit qu’il avait souvent des étourdissements et que cela représentait un danger.

CBC/Radio-Canada s’est entretenue avec sept autres anciens employés de Gladstone Transfer. Ils estiment que l’entreprise de transport les traitait différemment, parce qu’ils n’ont pas la citoyenneté canadienne.

Ils allèguent que l'entreprise a profité de leur précarité et de leur statut d'immigrant en les faisant travailler plus et en les intimidant.

Un résumé des allégations : Les employés estiment qu'ils sont sous-payés par rapport à leurs collègues canadiens et des heures supplémentaires non rémunérées

Ils disent être forcés de conduire des camions défectueux dans des conditions de conduite dangereuse

Des voyages loin de chez eux pendant de longues périodes sans possibilité de rentrer chez eux, comparé à leurs collègues canadiens

Ils affirment être obligés de prendre des jours de repos sur la route , car trop éloignés de chez eux

, car trop éloignés de chez eux Ils se disent victimes de cris, d’injures et de menaces de la part de leurs gestionnaires mentionnant leur possibilité de nuire à leurs conditions de travailleurs étrangers

Gladstone Transfer nie les allégations

L'entreprise Gladstone Transfer est possédée par la famille du propriétaire Scott Kinley depuis 1949. M. Kinley a refusé d'accorder une entrevue à CBC /Radio-Canada..

Dans une déclaration, il dit refuser toutes ces allégations . M. Kinley précise que son entreprise a recruté de nombreux employés au moyen du programme fédéral des travailleurs étrangers temporaires.

Le responsable des opérations, Ken Crawford, dit que tous les employés étaient traités équitablement en sa présence. Il ajoute que les nouveaux employés étaient soumis à l’échelle salariale de l’entreprise, que les heures de travail supplémentaires étaient rémunérées et que tous les employés ont reçu une formation adéquate.

Selon M. Crawford, Gladstone Transfer a fourni à ses nouveaux employés : des logements, de l’aide pour les meubler, de l’accompagnement pour inscrire leurs enfants à l’école et trouver des emplois pour leurs épouses.

Dans une réponse à la Commission, l’entreprise de camionnage déclare avoir viré quatre des cinq plaignants.

La ministre de la Réconciliation avec les peuples autochtones et des Relations avec le Nord, Eileen Clarke, dit avoir été contactée par une douzaine d’employés ayant des préoccupations au sujet de l'entreprise de transport.

C’est très clair, il y a de vrais soucis qui doivent être réglés , déclare-t-elle.

Une déclaration qualifiée de manque de respect total face à la procédure légale en cours par M. Kinley. Pour lui, la ministre s'est exprimée sans connaître les faits .

Une rencontre est programmée plus tard ce mois-ci pour discuter des détails et d’une possible entente entre les parties.

Avec les informations de Caroline Barghout, Kristin Annable et Vera-Lynn Kubinec