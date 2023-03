Le rêve de soccer professionnel d’Héritier Masimengo

L’attaquant a participé la semaine dernière au premier camp de l’équipe de réserve sous 23 des Wanderers d’Halifax de la Première ligue canadienne ( CPL ). Héritier Masimengo avait déjà vécu l’expérience l’an dernier lors de deux matchs hors concours de cette même équipe sous 23.

Cette année, il ressent déjà plus la confiance des entraîneurs.

Ils veulent que moi je puisse aller à Halifax pour trouver un endroit où rester et puis ils veulent m’intégrer au groupe. On est cinq joueurs où ils ont vu un potentiel qu’on est proche de l’équipe première, mais on a besoin de rentrer dans le bain avant , explique Héritier Masimengo.

Héritier Masimengo a déjà disputé deux parties l'an dernier avec l'équipe sous 23 des Wanderers d'Halifax. Photo : Gracieuseté : Wanderers d'Halifax

Les Wanderers ont accueilli un nouvel entraîneur en Patrice Gheisar, champion l’an dernier avec le Vaughan Azzuri dans la ligue semi-professionnelle de l’Ontario. Héritier Masimengo a tout de suite apprécié l’approche de l'entraîneur.

Je n’ai jamais vu un entraîneur qui aime prendre des risques, c’est mon style de jeu à moi, c’est comme ça que j’ai grandi. [Patrice] lui, il me forçait à prendre des risques! Avant on me disait toujours sois simple.

Patrice Gheisar, nouvel entraîneur-chef des Wanderers d'Halifax Photo : Gracieuseté : Wanderers d'Halifax

Le joueur originaire du Congo et qui est arrivé au Canada à l’âge de six ans s’est rendu au camp des Wanderers en traînant une petite blessure. Il en a tout de même mis plein la vue et a su impressionner Patrice Gheisar.

Il m’a dit qu’il avait vraiment hâte de voir quand je serais à 100 %. Il veut vraiment garder le contact avec moi. Franchement, ça m'a fait vraiment chaud au cœur parce que je ne m’attendais pas à tout ça.

Après une première expérience l’an dernier, les Wanderers ont voulu mettre encore plus en valeur les joueurs de l’Atlantique cette saison. En plus d'un camp pour les joueurs sous 18, l’équipe sous 23 contient des joueurs formés dans des clubs ou des universités de la région. L’équipe jouera un minimum de six rencontres qui sont prévues contre des rivaux nationaux et internationaux entre avril et août.

On va voir si avec ça je vais peut-être pouvoir me faufiler si je peux me prouver. Et pouvoir prouver à Patrice que je peux dominer cette catégorie pour essayer de faire un pas plus haut , ambitionne Héritier Masimengo.

Héritier Masimengo lors d'un entrainement l'été dernier avec l'équipe sous 23 des Wanderers d'Halifax. Photo : Gracieuseté : Wanderers d'Halifax

L’attaquant a tout de même quelques options sur la table. Certaines équipes de la Première ligue de soccer du Québec (PLSQ), une ligue semi-professionnelle, l’ont contacté pour prendre le pouls de sa disponibilité.

Je garde les portes ouvertes. J’attends de voir le programme avec Halifax. Mais j’étais en contact avec l’équipe qui a fini en deuxième position, Saint-Laurent, en PLSQ, une très bonne équipe. Ils m’ont dit ‘’dis-nous ce qu’il se passe avec Halifax et puis si ça t’intéresse, viens nous voir à Saint-Laurent’’.

Le camp d'entraînement de la première équipe des Wanderers se transporte en Floride la semaine prochaine pour quelques parties préparatoires. Le premier match de la saison est le 15 avril à Ottawa avant de retrouver les partisans haligoniens le 29 avril.

Avec des informations d'Yvan Roy