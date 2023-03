Avoir un chat au bureau à Saskatoon est désormais possible grâce à la SPCA

La Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux (SPCA) de Saskatoon a lancé un programme de placement qui permettrait aux entreprises et bureaux d’accueillir des chats.

Selon la coordinatrice du programme de placement à la SPCA , Madison Friesen, l’organisme a décidé de lancer cette initiative, car il héberge déjà un grand nombre de chats.

Elle affirme que cela a pour but d’aider ces chats à être adoptés plus rapidement et aussi de pouvoir socialiser avec des personnes.

Madison Friesen croit que ce programme de placement est non seulement bénéfique pour les chats, mais aussi pour les employés des entreprises qui décident de prendre soin d’un chat.

Elle ajoute que la SPCA s’occupe des besoins des chats en offrant de la nourriture et de la litière ainsi que des soins de santé. Les personnes intéressées au programme doivent cependant s’assurer qu’il y a assez de place dans leur bâtiment pour y mettre les bols d’eau et de nourriture du chat ainsi que sa litière.

Madison Friesen affirme qu’il est aussi important d’avoir un espace où le chat peut se cacher quand il se sent dépassé.

Elle conseille aux entreprises et bureaux favorables à participer au programme de s’assurer que tous leurs employés consentent à avoir un chat dans leur lieu de travail avant de s’inscrire au programme et de vérifier si certaines personnes ont des allergies.

Le chat Misty marque ses débuts dans l’immobilier

La société immobilière Century 21 Fusion est la première entreprise à Saskatoon à avoir accueilli un chat.

Misty, une chatte orange, a déjà conquis le cœur des employés et des clients de l’entreprise même si elle habite dans le bâtiment depuis une semaine.

Selon Jamie Svennes, Misty fait la joie des clients et des employés de Century 21 Fusion. Photo : Radio-Canada / Trevor Bothorel

Selon l’administratrice de bureau auprès de Century 21 Fusion, Jamie Svennes, Misty est un ajout bénéfique dans les locaux du bureau, car elle aide à rendre l’atmosphère plus légère.

« Les chats peuvent être comme les chiens de service. S’il y a beaucoup de stress au bureau, un chat peut aider à calmer la situation. » — Une citation de Jamie Svennes, administratrice de bureau auprès de Century 21 Fusion

Jamie Svennes encourage fortement d’autres entreprises à participer au programme de placement de la SPCA .

Avec les informations de Trevor Bothorel et de Travis Reddaway