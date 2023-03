La série Babyatrice, version anglaise de Bébéatrice, débarque sur Crave 

La série d’animation Bébéatrice, imaginée par Guy A. Lepage et le caricaturiste Godin, est maintenant disponible dans sa version anglaise partout au Canada sur la plateforme Crave.

Le public anglophone peut donc découvrir la première saison des aventures de Bébéatrice, 4 ans, personnage inspiré de la fille de Guy A. Lepage, Béatrice Lepage. Les 13 épisodes de 21 minutes sont offerts en rafale à compter de mercredi.

La décision de Crave de choisir la série pour sa plateforme est une reconnaissance de sa qualité et de son potentiel de divertissement pour les auditoires de tout le pays. Cette collaboration ouvre également la porte à l’exportation de la série à l’étranger , a affirmé l’auteur principal de la série, Guy A. Lepage, dans un communiqué.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Bébéatrice, 4 ans, devient Babyatrice pour la version anglaise de la série. Photo : Crave/C'est même pas drôle

Le doublage du personnage principal de Bébéatrice dans la langue de Shakespeare est assuré par la même actrice qui l’incarne en français, Élia St-Pierre. Les personnages de PapaGuy et Mamanie, interprétés dans la version originale par Guy A. Lepage et Mélissa Désormeaux-Poulin, sont de leur côté repris par Thor Bishopric et Claudia Besso.

ICI Télé a récemment diffusé la 5e saison de Bébéatrice, qui est aussi disponible sur ICI Tou.tv  (Nouvelle fenêtre) .