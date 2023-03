La Saskatchewan conteste en justice l’interdiction fédérale du plastique à usage unique

Les sacs de caisse en plastique, les pailles, les couverts, les anneaux pour packs de six, les bâtonnets ou encore les ustensiles pour les plats à emporter fabriqués à partir de plastiques difficiles à recycler font partie des six produits de plastique à usage unique frappés par cette interdiction.

Selon Ottawa, cela fait partie du plan global de lutte contre la pollution, afin d’atteindre son objectif de zéro déchet plastique d’ici 2030 et contribuer ainsi à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Mais le gouvernement de la Saskatchewan affirme que cette décision outrepasse les compétences du gouvernement fédéral. La ministre de la Justice, Bronwyn Eyre, explique que la gestion des déchets est une responsabilité provinciale.

C'était une occasion importante d'affirmer, une fois de plus, qu'il s'agit d'une ingérence du gouvernement fédéral , a déclaré Mme Eyre lors de la conférence de presse mardi à l'Assemblée législative.

« Le fait que le gouvernement fédéral intervienne dans ce domaine accroît la complexité, la confusion et la gestion des déchets. » — Une citation de Bronwyn Eyre, ministre de la Justice de la Saskatchewan.

Elle ajoute que cela aurait également des répercussions économiques négatives, en particulier pour les petites entreprises.

Une décision qui ne fait pas l'unanimité

La décision est aussi vivement critiquée par l'industrie du plastique qui estime que ce plan du gouvernement fédéral ne reposait pas sur des preuves scientifiques suffisantes pour être justifié.

Quatre grandes entreprises ont intenté une action en justice. Plusieurs parties prenantes, dont les gouvernements de la Saskatchewan et de l'Alberta, ont réussi à obtenir le statut d'intervenant.

Ce statut leur permet de participer à l'action judiciaire en démontrant leur intérêt dans l'affaire. Aussi, leurs arguments doivent contribuer à la procédure. Un juge de la cour fédérale de Toronto entendra les arguments cette semaine.

L’argument de plaidoyer de la Saskatchewan repose sur le fait que le plastique ne devrait pas être considéré comme une substance toxique au même titre que d'autres, comme l'arsenic et le mercure, a estimé Mme Eyre.

L’opposition officielle minimise cette décision de la Saskatchewan. Selon la porte-parole en matière de justice du Nouveau Parti démocratique de la Saskatchewan, Nicole Sarauer, le gouvernement provincial pourrait prendre d'autres mesures qui aideraient davantage les résidents et les petites entreprises en matière d'accessibilité financière que d'intervenir devant les tribunaux.

Les recours juridictionnels sont importants, a affirmé Nicole Sarauer, mais si la préoccupation est l'accessibilité financière, elle suggère que des mesures telles que le gel des tarifs des services publics et la stimulation de l'économie locale auraient un impact plus important et plus rapide.

Plusieurs provinces de l'Atlantique et villes canadiennes, dont Regina, ont déjà pris des mesures contre le plastique. Certaines grandes entreprises, comme Sobeys, ont également éliminé les plastiques à usage unique.

Avec les informations de Nicholas Frew