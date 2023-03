Abolition d’un service de transport pour les communautés avoisinant Kapuskasing

Le service de navette Flex avait été établi à l’automne 2019, comme projet pilote, pour transporter à Kapuskasing les résidents d’Opasatika, Val Rita-Harty et Moonbeam.

Le comité de direction, qui représente les quatre municipalités, indique qu’il n’est pas viable de maintenir le service en raison d’un nombre restreint d’utilisateurs et de l’arrivée à échéance d’une entente de financement provinciale de 500 000 $, qui couvre la majorité des coûts.

Le directeur général de la Municipalité de Val Rita-Harty, Jimmy Côté, mentionne que la province a offert de prolonger l’entente pour deux années supplémentaires, mais que chaque municipalité aurait eu à débourser environ 25 000 $ au projet ce qui, souligne-t-il, est une somme importante pour de petites communautés.

« L’utilisation de la navette Flex n’est simplement pas à la hauteur des statistiques qui avaient été récoltées au lancement de ce projet pilote. » — Une citation de Jimmy Côté, directeur général de la municipalité de Val Rita-Harty.

Au cours des derniers mois, le service a enregistré une moyenne de 270 déplacements par mois, soit 9 allers ou retours par jour, malgré des efforts pour augmenter l’achalandage.

On a augmenté la fréquence des allers-retours entre Opasatika et Kapuskasing et également Moonbeam-Kapuskasing. On a fait des partenariats avec des organismes communautaires comme le centre de santé pour des programmes pour aller à l’épicerie. Malheureusement, nos statistiques ne sont simplement pas là. Le projet n’est pas autosuffisant , affirme M. Côté.

Malgré tout, M. Côté affirme que les municipalités réalisent l’importance de ce service .

On ne ferme pas la porte sur un projet de transport en commun. On va avoir des discussions avec les communautés environnantes pour trouver peut-être une initiative différente , souligne-t-il.

M. Côté souligne aussi qu’une analyse du service actuel sera faite pour apprendre de nos erreurs si jamais un service comme celui-ci peut voir le jour plus tard dans notre région .

Les municipalités offrent des remboursements aux utilisateurs qui auraient des billets ou des laissez-passer au-delà de la date du 31 mars.