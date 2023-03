L’Union culturelle des Franco-Ontariennes à la recherche d’une relève

Dans les années 80, le nombre de membres était de 3300. Aujourd’hui, il est de 650.

Durant la pandémie, le groupe estime avoir perdu une cinquantaine de personnes.

À l’image de la population, le noyau de membres vieillit. Il est donc essentiel de déployer des initiatives pour trouver de la relève.

L’ajustement n’est pas facile. On vient de créer un cercle pour les directrices générales. Ce serait donc des femmes francophones à la tête d’organismes communautaires de l’Ontario [et] qui sont encore sur le marché du travail , a commenté la directrice générale de l’organisme, Marianne Vancaemelbeke.

Marianne Vancaemelbeke est formatrice au sein de l'UFCO. Photo : Radio-Canada / Chantal Dubuc

Avec l'aide d'un sondage auprès de ses membres, l'organisme cherche à comprendre le besoin de chaque région dans le but de découvrir les intérêts et les besoins des membres existants, et ainsi, soutenir une nouvelle génération.

Oser se faire plaisir. Je pense que les femmes oublient de faire ça parce qu’on donne tout le temps. On prend soin de tout le monde, mais qui prend soin de nous? C’est ça que l’ UCFO essaie de nous rappeler , a souligné une membre d’Embrun, Sylvie Gravelle.

Sylvie Gravelle est membre du cercle d'Embrun de l'Union Culturelle des Franco-Ontariennes. Photo : Radio-Canada / Chantal Dubuc

« Je pense que c'est le temps de commencer à parler comment l'organisme fonctionne et le bienfait [dont] les femmes [bénéficient]. » — Une citation de Sylvie Gravelle, membre de l’UCFO

Journée internationale des femmes

L’ UCFO de Saint-Isidore a tenu à souligner, samedi dernier, la Journée internationale des femmes. Les invitées ont pu partager leurs histoires, que ce soit les joies ou encore les moments plus difficiles.

Pour l’une des participantes, Lyne Labre Carrière, il était important de s’élever ensemble .

Nous, les femmes, sommes souvent en compétition, mais le but est de s’élever ensemble. Je trouvais ça inspirant de voir des femmes qui parlent de leur histoire , a-t-elle partagé.

L'organisme cherche à comprendre le besoin de chaque région dans le but de découvrir les intérêts et les besoins des membres existants. Photo : Radio-Canada / Chantal Dubuc

L’événement s’inscrit dans l’objectif de l’organisme qui a vu le jour en 1936, c’est-à-dire d’améliorer les conditions de vie des femmes francophones de l’Ontario.

C’était aussi le moment de revendiquer certaines choses. Ce sont ces femmes qui se sont battues pour avoir le droit de vote, et pour que les femmes puissent avoir un droit de propriété , a expliqué Marianne Vancaemelbeke.

Avec les informations de Chantal Dubuc