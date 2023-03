Ça arrive vite, le temps passe vraiment vite. Il y a deux mois, je suis arrivé en Californie. Je pensais au Senior Bowl, je pensais au combine et toutes ces choses-là sont passées. Il reste pas mal juste à attendre et à voir où je vais me ramasser , confie le Victoriavillois en entrevue à l’émission En direct.

Le bloqueur de l’Université Syracuse a impressionné à Indianapolis, où étaient rassemblés les meilleurs espoirs en vue de l’encan amateur. Au menu : tests médicaux, entraînements sur le terrain et entrevues avec du personnel de la ligue, répartis sur plusieurs jours.

Je voulais juste faire le mieux possible pour que les équipes voient mon côté athlétique. Je pense que c’est une de mes forces dans mon jeu, de pouvoir bouger dans un espace ouvert , poursuit Bergeron.

Ce dernier a fait tourner bien des têtes justement par sa capacité à se déplacer malgré son imposant gabarit de 6 pi 5 po (1,96 m) et 322 lbs ((146,1 kg). Je suis bien bâti, rigole-t-il, mais je bouge vraiment bien.

« Ça s’est passé à la hauteur de mes attentes et même plus ! » — Une citation de Matthew Bergeron

Matthew Bergeron Photo : Radio-Canada / Pascal Ratthé

Avant son passage au domicile des Colts, le colosse était classé 5e parmi les joueurs de ligne offensive invités et 3e comme bloqueur.

Si tout se passe comme prévu, Matthew Bergeron ne devrait donc pas attendre bien longtemps avant de recevoir le précieux appel de l’entraîneur-chef de l’équipe qui le repêchera. Selon l’analyste spécialisé en repêchage de NFL Network Daniel Jeremiah, le téléphone pourrait sonner aussi tôt qu’en fin de premier tour ou en début de deuxième.

Je suis vraiment choyé dans cette position-là, parce que je sais que c’est pas tout le monde qui a la chance de vivre ce que je vis en ce moment. J’apprécie chaque moment , lance humblement la potentielle recrue de 23 ans au bout du fil.

S’il est sélectionné au premier tour, il deviendrait alors le premier Canadien à réaliser ce fait depuis le Torontois N’Keal Harry en 2019 et seulement le sixième depuis 1966.

Chose certaine, il y a de l’intérêt pour Matthew Bergeron. Il estime avoir discuté avec des membres de 26 des 32 équipes de la NFL la semaine dernière lors d'entrevues d'une vingtaine de minutes chacune.

Tu parles de football, ils te posent des questions, tu regardes du film. Ils te posent des questions sur ta vie en général, mais aussi sur ta connaissance sur le jeu du football et comment tu connais ton propre cahier de jeux. C’est des entrevues complètes.

Le Québec à l’honneur

Un autre Québécois pourrait aussi être sélectionné lors du repêchage. Sidy Sow, de Bromont, qui joue sur la ligne à l’attaque de l’Université Eastern Michigan, a lui aussi montré son savoir-faire devant les dépisteurs du circuit Goodell.

Sidy Sow lors du camp d'évaluation de la NFL. Photo : Associated Press / Erin Hooley

Pour Matthew Bergeron, il est clair qu’il y a un engouement pour le football au Québec et que de plus en plus de représentants de la Belle Province se feront remarquer dans les années à venir.

Moi et Sidy Sow, je pense qu’on est un exemple de ça. Je pense que chaque année, il va y avoir encore plus de joueurs du Québec et du Canada à ces camps d’entraînement. Le football au Québec, je pense que ça va grossir d’année en année et c’est à cause des gars comme moi, comme Benjamin [St-Juste], comme Laurent Duvernay-Tardif, Anthony Auclair. Il y a beaucoup de gars qui sont passés par ce chemin-là pour ouvrir les portes pour les gens comme moi et Sidy Sow et je pense que nous deux on va faire la même chose pour les générations à venir.

Bergeron est retourné en Californie pour s’entraîner et se familiariser avec l’environnement de la NFL avant la tenue du repêchage à Kansas City du 27 au 29 avril. Il vivra le tout entouré de sa famille et de ses amis proches à Victoriaville.