Pour Darktrace, ChatGPT risque d’accroître la sophistication des attaques informatiques

La société d'intelligence artificielle (IA) et de sécurité informatique Darktrace estime que l'arrivée du robot conversationnel ChatGPT risque d'augmenter la sophistication des tentatives d’hameçonnage, d’après un communiqué de l’entreprise publié mercredi.

Darktrace ne pense pas que ChatGPT a pour l'instant affaibli de manière notable les barrières à l'entrée des acteurs de menaces informatiques, mais estime que [le programme] a peut-être contribué à augmenter la sophistication des courriels d’hameçonnage informatique, ce qui permet aux pirates de lancer des attaques plus personnalisées et, au final, réussies , peut-on lire dans un communiqué.

La société juge le nombre de courriels d'attaques informatiques stable depuis le lancement de ChatGPT, mais observe une hausse de leur complexité de langage, y compris le volume de texte, la ponctuation, etc. . Cela laisse entendre que les pirates pourraient recentrer leurs efforts sur la conception d'arnaques plus sophistiquées exploitant la confiance des utilisateurs et utilisatrices , souligne Darktrace.

Le groupe britannique spécialisé dans la sécurité informatique publie par ailleurs un bénéfice net part du groupe en baisse de 86 % sur un an au premier semestre clos fin décembre de son exercice décalé, à 581 000 dollars américains (800 900 dollars canadiens).

Malgré un chiffre d'affaires en nette hausse de 36 % à 259 millions de dollars américains (357 millions de dollars canadiens), le bénéfice a été rongé par une flambée des coûts et un bond des dépenses de recherche et développement.