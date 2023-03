Une quarantaine de spectacles seront présentés. Parmi les têtes d'affiche du festival figurent Bobby Bazini, Jontavious Willis, nommé aux Grammys en 2020 ainsi que CJ. Chenier.

Tommy Castro, qui s’est illustré aux derniers Blues Music Awards, fait aussi partie de la programmation.

Comme le veut la tradition depuis quelques années, d’autres spectacles seront aussi offerts gratuitement sous un dôme installé rue Racine.

Le festival a conclu une entente avec Recyc-Québec en matière d'écoresponsabilité, un volet important pour l'organisation, selon le responsable de la programmation et de la logistique, Maxime Boudreault.