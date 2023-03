L’examen réalisé par le juge [Paul] Rouleau me donne presque entière raison , a déclaré M. Sloly, mardi, à Toronto. Cela dissipe beaucoup des critiques et attaques très méchantes qui m’ont visé et qui voulaient faire de moi un bouc émissaire .

Les commentaires de M. Sloly ont été faits lors d'une discussion intitulée Le leadership en temps critiques , organisée au Collège Massey de Toronto, où l’ancien chef de police d’Ottawa est actuellement chercheur invité.

M. Sloly a été chef du Service de police d'Ottawa (SPO) d'octobre 2019 jusqu'à sa démission, en février 2022. Sa gestion de la manifestation des camionneurs, qui s’était transformée en occupation du centre-ville d’Ottawa, lui avait valu de nombreuses critiques.

Bien que le rapport final de la Commission sur l’état d’urgence reconnaisse les pressions importantes auxquelles M. Sloly a dû faire face pendant cette période, le document critique plusieurs de ses décisions tout au long de la manifestation de janvier et février 2022.

L'ancien chef du Service de police d'Ottawa, Peter Sloly, lors de sa comparution devant la Commission sur l'état d'urgence (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

M. Rouleau, juge de la Cour d'appel de l'Ontario et commissaire de la Commission sur l'état d'urgence, a mentionné le nom de M. Sloly plus de 100 fois, juste dans l'aperçu de son rapport, qui conclut que le gouvernement fédéral avait atteint le seuil requis pour recourir à la Loi sur les mesures d'urgence.

Dans son rapport, M. Rouleau écrit que, dans les jours précédant la manifestation, les politiciens d'Ottawa ont constaté que les réunions de breffage de M. Sloly les laissaient dans le flou quant à des détails clés des manifestations, notamment en ce qui a trait au nombre de véhicules impliqués.

M. Rouleau a indiqué qu'il croyait que les renseignements dont disposaient M. Sloly et la police d'Ottawa à l'époque auraient dû soulever plus d'inquiétudes qu'ils ne l'ont fait.

Lorsqu'il est devenu évident que les manifestants ne quitteraient pas le centre-ville d'Ottawa aussi rapidement que la police l'avait initialement prévu, le chef Sloly du SPO a tenté de réagir à la confusion qui régnait au sein de la structure de commandement et de contrôle du SPO en s’impliquant davantage dans la prise de décision et la planification , peut-on lire dans le rapport.

De nombreux témoins ont déclaré que cela avait été contre-productif, érodant l’autorité du commandant des événements et créant davantage de confusion quant à la personne responsable.

Ce même dysfonctionnement et ce même manque de confiance ont continué à affecter la police lors de la planification opérationnelle plus tard dans la manifestation, a constaté le juge Rouleau.

Dans son rapport, le juge Rouleau écrit qu'une dynamique malsaine entre le chef Sloly et son équipe a aggravé le problème de sa participation aux questions opérationnelles. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Gabriel Le Marquand Perreault

En outre, M. Rouleau a écrit qu'une dynamique malsaine entre le chef Sloly et son équipe a aggravé le problème de sa participation aux questions opérationnelles .

Malgré ces critiques, le rapport estime qu'il serait injuste d'attribuer à M. Sloly toutes les déficiences de la réaction policière à ce mouvement.

M. Rouleau a écrit que toute erreur de leadership devait être considérée dans le contexte d'un événement sans précédent et que certaines erreurs de la part du chef Sloly ont été indûment amplifiées par d’autres à un degré qui laisse croire à la désignation d’un bouc émissaire .

Le manque de sommeil a affecté le jugement de M. Sloly, dit-il

S'adressant mardi à une quinzaine de participants, dont certains en mode virtuel, M. Sloly a estimé que s’il avait à changer quelque chose dans sa manière d’agir pendant cette période, ça aurait été de dormir davantage.

Il a raconté avoir travaillé pendant 24 jours consécutifs en dormant environ trois heures par nuit. Depuis, il a expliqué s’être renseigné sur la réaction physiologique du corps au manque de sommeil.

Moins de cinq heures de sommeil pour un adulte, ça veut dire que vous fonctionnez "au niveau 6e année" , a-t-il déclaré. Voulez-vous que le chef de la police, n'importe où, n'importe quel jour, travaille à un "niveau 6e année"?

L'ancienne présidente de la Commission de services policiers d'Ottawa, Diane Deans (ici à gauche, avec Peter Sloly) a raconté qu'elle l'appelait régulièrement pendant la manifestation des camionneurs pour vérifier son état de santé. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Lorian Bélanger

Durant les audiences de la Commission sur l’état d’urgence, l'ancienne conseillère municipale d'Ottawa et présidente de la Commission de service policiers d’Ottawa, Diane Deans, avait témoigné qu'au fur et à mesure de la manifestation et de l'occupation, elle s'est inquiétée du bien-être de M. Sloly.

Elle a raconté qu’elle l’appelait presque quotidiennement pour ce qu'elle a appelé des contrôles de bien-être .

Elle a relaté qu'au cours de l'une de ces conversations, avant sa démission du 15 février, M. Sloly lui avait dit : Faites-moi un chèque et je m'en irai .