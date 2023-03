Québec solidaire veut interdire les évictions pour de l’hébergement touristique

« Mettre du monde dehors pour transformer ça en Airbnb, c'est injuste, et en pleine crise du logement, ça devrait être illégal », affirme Gabriel Nadeau-Dubois, porte-parole de Québec solidaire (QS), qui appelle le gouvernement de la Coalition avenir Québec à interdire cette pratique « qui brise des vies ».

Le porte-parole de QS a lancé cet appel lors d'une conférence de presse donnée, mercredi, dans l'arrondissement Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, en compagnie du député solidaire Alexandre Leduc et de personnes qui font face à un ordre d'éviction de leur logement.

M. Nadeau-Dubois s'appuie sur une étude récente menée par l'Université McMaster, basée à Hamilton en Ontario, pour dire que le Québec a perdu 116 000 logements abordables au cours des cinq dernières années. De ce nombre, 90 000 étaient situés à Montréal.

Le phénomène Airbnb est l'une des causes de cette hémorragie , dit le porte-parole de QS , qui reproche à la CAQ son inaction sur ce sujet. Pour remédier au problème, il suggère au gouvernement d'apporter un amendement expéditif et très simple au Code civil du Québec, pour retirer la conversion en hébergement touristique comme motif d'éviction prévu par la loi .

Cette mesure ne coûterait absolument rien , précise-t-il.

Présente durant la conférence de presse, Annie Lapalme, organisatrice communautaire pour Entraide Logements et le Comité BAILS, a expliqué que le processus de gentrification et les évictions de masse sont des fléaux bien visibles dans Hochelaga-Maisonneuve.

Depuis la mi-décembre, Annie Lapalme apporte du soutien à une trentaine de locataires qui sont à risques d'éviction. Une centaine d'autres locataires ont été évincés de leur appartement en 2021, et ce n'est que la pointe de l'iceberg , dit-elle.

Certaines des évictions sont légales et d'autres ne le sont pas, a spécifié l'intervenante communautaire, qui déplore que la majorité des gens touchés ne connaissent pas les ressources qui pourraient les aider.

La majeure partie des évictions visent à doubler, voire tripler le coût du loyer, dit Annie Lapalme.

« Dans le cas de Airbnb, les nouveaux propriétaires peuvent pratiquement faire en trois ou quatre jours le montant qu'ils "ramassaient" avec un loyer par mois. » — Une citation de Annie Lapalme, organisatrice communautaire d'Entraide Logements et Comité BAILS

Être traités comme des poubelles

Deux résidents de Hochelaga-Maisonneuve, qui sont menacés d'éviction de logements qu'ils occupent depuis des décennies, ont témoigné du stress et de l'incertitude causés par cette situation.

Jean-François Raymond (58 ans) et son voisin Joseph Picard (69 ans) ont reçu fin décembre un avis d'éviction qui les a parfaitement sonnés . Leur logement respectif sera transformé en Airbnb. Sous le choc, l'épouse de M. Raymond a perdu du poids, ce dernier en a perdu le sommeil et M. Picard, qui vit au-dessus, en a presque fait une dépression . Ce dernier occupe son logement depuis 54 ans et a passé l'essentiel de sa vie dans Hochelaga-Maisonneuve.

Je ne viens pas juste vous parler de mon petit problème à moi, a raconté M. Raymond, mais de comment ça vient détruire des vies de se faire foutre à la porte d'un logement et d'être traités comme des poubelles parce que la Ville n'offre aucun service, personne n'offre aucun service.

MM. Raymond et Picard ont néanmoins bénéficié des conseils du Comité BAILS, ce qui leur a permis de se mobiliser aux côtés d'autres locataires menacés d'éviction.

« Les gens disent qu'on paie pas cher de loyer, mais encore faudrait-il que vous veniez visiter nos logements pour voir qu'ils ne sont pas à la mode d'aujourd'hui des condominiums. » — Une citation de Jean-François Raymond, occupant depuis 22 ans d'un logement dont il sera évincé

Quitter son quartier, et Montréal

Dans l'état actuel du marché locatif, les locataires forcés de quitter leur logement se retrouvent devant absolument rien , dénonce M. Raymond. Ce qui s'offre à eux est trop petit et extrêmement cher , ce qui les obligera probablement à se loger ailleurs que sur l'île de Montréal, prévoit-il.

Le fait que la Ville de Montréal et le gouvernement du Québec permettent à des spéculateurs sans vergogne de venir comme ça un matin, de faire des calculs mathématiques et de dire "youpi on peut faire une passe de fric" est traumatisant, dénonce encore Jean-François Raymond.

Ce Montréalais fait valoir que nombre de locataires de Hochelaga-Maisonneuve sont des gens âgés démunis. Il fait valoir aussi que des résidents de longue date sont plus susceptibles de faire vivre les commerces locaux –librairie, papèterie, restaurant de quartier – que des touristes de passage.