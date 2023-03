Un enseignant suppléant accusé d’agression sexuelle sur une élève de secondaire à Winnipeg

L’homme qui enseignait à l’école secondaire Acadia est accusé notamment de leurre d’une personne de moins de 14 ans au moyen de télécommunication.

La relation, qui, selon la police, comprenait des communications sexuelles sur les médias sociaux, a duré sept mois entre 2021 et 2022.

À une occasion, l’enseignant de 32 ans aurait tenté d’embrasser la jeune fille à l’école, mais elle s’est éloignée et s’est enfuie, selon un communiqué de la police publié mardi.

La police a déclaré que son unité de lutte contre la maltraitance des enfants avait reçu un rapport concernant l’agression sexuelle et le leurre de l’adolescente en octobre et avait arrêté le suspect, samedi. Il a été inculpé d’agression sexuelle, d’attouchements sexuels et d’invitation à des attouchements sexuels.

Le suspect, qui a été décrit par la police comme un ancien enseignant de l’école secondaire l’Acadia au moment de son arrestation, a également été accusé d’avoir transmis, rendu disponible, distribué ou vendu du matériel sexuellement explicite à une personne de moins de 16 ans.

Il a été remis en liberté sous condition qu’il n’entre pas en contact ou ne communique pas avec une personne de moins de 18 ans.

La police indique que toute personne souhaitant parler à un enquêteur peut appeler l’unité de lutte contre la maltraitance des enfants au 204-986-3296. Des soutiens sont également disponibles auprès des services d’aide aux victimes de la police au 204-986-6350 et de la ligne de crise des agressions sexuelles de l’organisme Klinic Community Health au 204-786-8631.