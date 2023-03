Maria va de l’avant avec la réfection de la rue des Chardonnerets

L’argent servira à la mise aux normes ainsi qu’à la transformation et à la réfection de la rue.

Des travaux de voirie seront aussi effectués en plus de l’ajout d’un trottoir, d’éclairage et d’une voie cyclable. On veut favoriser le transport actif, la marche, le cyclisme. On veut garder notre population active et en santé , commente le maire de Maria, Jean-Claude Landry.

Le projet vise par ailleurs à rendre plus sécuritaire le secteur où se situent notamment une école primaire, le centre communautaire et un CPE.

Le projet avait été présenté en juin 2022 et en janvier dernier lors de rencontres d’information.

Lors de l’assemblée, lundi soir, des citoyens se sont montrés préoccupés par la facture que devra payer la Municipalité pour l’ensemble des travaux. Le maire comprend ces inquiétudes, mais explique que la rue doit être refaite pour régler des problèmes de drainage.

Dans les plans de réfection, la municipalité souhaite mettre de l'avant des initiatives de transport actif comme des trottoirs et une piste cyclable. Photo : Municipalité de Maria

Si la municipalité en profite pour effectuer d’autres travaux, ce ne sera qu’au profit des citoyens afin de rendre leur municipalité plus attrayante. Le maire rappelle qu’une somme de 1,6 million de dollars sera assumée par le Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ).

L’appel d’offres en vue des travaux devrait être lancé dans les prochaines semaines. Maria espère voir le chantier débuter dès cet été.

Les personnes désirant s’opposer au règlement d’emprunt pourront se faire entendre le 15 mars. Un registre sera ouvert à l’hôtel de ville de 9 h à 19 h.

Si 283 personnes habiles à voter signent le registre, le conseil aura à prendre cette décision, indique le maire. La Municipalité pourrait alors tenir un référendum ou retourner faire ses devoirs ou carrément abandonner son règlement d’emprunt.

