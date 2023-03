Crise du logement à Rimouski : trois fois plus de demandes d’aide que l’an passé

Depuis le retour des Fêtes, [...] il y a 150 nouveaux ménages locataires qui nous ont contactés pour principalement une de ces trois raisons : augmentation de loyer abusive, éviction ou reprise de logement forcée et conditions du logement , explique-t-il en entrevue à l’émission Info-réveil.

« C’est trois fois plus que l’année dernière, et c’était déjà grave, on était bien au-dessus des années précédentes. »