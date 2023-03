Appel à la décentralisation des laboratoires médicaux

En 2019, le réseau Optilab a été créé pour regrouper les laboratoires des centres hospitaliers un peu partout au Québec. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, le laboratoire principal situé à Chicoutimi reçoit des échantillons de toute la région ainsi que de la Côte-Nord.

Quelques années plus tard, l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé (APTS) estime que cette centralisation engendre plutôt des délais qui nuisent à l'efficacité des diagnostics médicaux et qui font même augmenter le temps d'hospitalisation des patients.

Cette prise de position va dans le même sens qu’une demande du Parti québécois plus tôt cette semaine pour redonner plus d’autonomie aux hôpitaux.

La présidente de l' APTS au Saguenay-Lac-Saint-Jean, Karine Ferland, estime que ses membres vivent aujourd'hui les problèmes qu'ils anticipaient depuis la création du réseau Optilab.

Il y a plus de manipulations, donc le risque d’erreurs est plus grand. Des boîtes mal vidées, des retours de boîtes sans analyse, etc. Des fois, ça provoque même l’expiration du délai de la qualité de l’analyse , déplore Mme Ferland.

Elle ajoute que les protocoles changent rapidement et que les technologistes médicaux doivent constamment s’adapter et même ajuster les façons de faire parce qu’elles ne sont pas adaptées aux petits laboratoires.

« Juste préparer les échantillons pour le transport et assurer la traçabilité, ça devient tellement compliqué que ce serait plus simple de faire l’analyse sur place. C’est une lourdeur incroyable qui ne rapporte pas du tout au patient. » — Une citation de Karine Ferland, présidente de l’APTS au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Retour en arrière possible?

Karine Ferland pense que revenir en arrière en réinstallant des laboratoires médicaux au sein même de chaque hôpital est inévitable et essentiel. Mais il faudra du temps.

Il faudrait reconstruire le réseau local, c’est sûr. Mais pour le bien des services publics, c’est un non-choix que de commencer immédiatement à faire ça , conclut-elle.