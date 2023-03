Manque d’équipements, d’agents, de formation : la liste des récriminations visant l’agence privée Neptune Security concernant son mandat au Centre de surveillance de l’immigration (CSI) de Laval est longue, selon diverses sources et documents obtenus par Radio-Canada.

Ces manquements étaient si importants qu’ils auraient pu mettre en péril la santé et la sécurité de migrants, selon l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC).

Neptune Security avait obtenu, l’été passé, un important contrat pour gérer la sécurité de ce site de détention. Cette entente, d’une valeur de 49 millions de dollars, devait durer près de trois ans.

Mais quelques mois à peine après le début de ce nouvel accord, le gouvernement fédéral a décidé de changer de fournisseur.

Neptune devait assurer la garde des détenus

L’agence Neptune Security, qui se définit sur son site Internet comme des experts en sécurité , était responsable de la surveillance des migrants détenus dans l’unique CSI du Québec, depuis le 1er juillet 2022.

Celle-ci se vante d’ailleurs, sur son site Internet, d’être une entreprise canadienne dirigée par des Canadiens qui n’a jamais perdu un seul client en raison d’un manquement à ses obligations .

Selon les documents liés à l’appel d’offres publié par Ottawa, cette firme devait assurer la garde et la surveillance des personnes […], ainsi que de leurs bagages et effets personnels et veiller à leur sécurité .

Cette agence avait également pour mission de transporter les personnes détenues ou encore de confirmer le départ du Canada des personnes détenues visées par une mesure de renvoi , d’après ces mêmes documents.

L’entreprise devait ainsi fournir des véhicules adaptés pour ces tâches et les employés affectés devaient être adéquatement formés, est-il précisé.

Qu’est-ce que le Centre de surveillance de l’immigration? Le Canada dispose de trois centres de surveillance de l’immigration (CSI) : à Laval (Québec), Toronto (Ontario) et Surrey (Colombie-Britannique). Il existe plusieurs motifs  (Nouvelle fenêtre) de mise en détention par les agents frontaliers, notamment lorsque l’identité des migrants n’est pas prouvée, lorsqu’ils estiment que la personne représente un danger pour le public ou ne se présentera pas à une audience ou à l’exécution d’une mesure de renvoi, ou encore s’ils soupçonnent qu’elle est interdite de territoire .

Santé et sécurité du site compromises

Rapidement après le début de ce contrat, des ennuis sont survenus au CSI de Laval.

Régulièrement, des agents frontaliers, de l’ ASFC , ont dû intervenir, notamment dans le transport de personnes détenues, à la place des gardes de sécurité privée. Ces informations ont été confirmées à Radio-Canada par Ottawa.

« Le transport des personnes détenues a effectivement nécessité la participation des agents de l’ ASFC à l’automne 2022. » — Une citation de Jacqueline Roby, porte-parole de l’ASFC

Ces soucis ne se sont pas limités à la fin de l’année passée. Dans un courriel envoyé en janvier par la direction du CSI de Laval, qu’a pu consulter Radio-Canada, l’établissement assure avoir besoin d’agents armés pour effectuer des tâches diverses .

URGENT , est-il même indiqué dans l’objet de ce message destiné à des agents de l’ ASFC .

En raison du manque de gardes chronique, les besoins sont divers (surveillance de détenus, distribution de repas, transports, surveillance à l’hôpital, etc.). Les besoins que nous pourrions avoir sont sur tous les quarts de travail , est-il écrit.

Une directrice va même plus loin et fait part de ses vives inquiétudes.

« La situation au CSI vient de prendre une tournure où le manque de gardes met en péril la santé et la sécurité du site et nous empêche de donner le service de base. » — Une citation de Extrait d’un courriel interne de la direction de l’ASFC

Cette situation imprévisible , comme le souligne l’auteure de ce courriel, s’est finalement conclue par un changement de contrat de service qui a pris effet le mois passé.

Selon le Syndicat des douanes et de l'immigration, il manquerait 3000 agents frontaliers à travers le pays. Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

Des hôtels surveillés par Neptune Security Outre le contrat lié au CSI de Laval, Neptune Security a récemment signé d’autres ententes liées à l’immigration. Tout comme l’entreprise Garda et le Corps canadien des commissionnaires, cette firme fait partie des agences privées qui ont conclu dans les derniers mois des accords avec Ottawa pour surveiller des hôtels où sont logés des demandeurs d’asile arrivés par le chemin Roxham. [Immigration Canada] surveille de près l'efficacité et la qualité du service et peut confirmer que les services de sécurité sont fournis en conséquence , mentionne une porte-parole du ministère fédéral de l'Immigration.

Irresponsable , selon le syndicat des Douanes

Contactée par Radio-Canada, Neptune Security n’a pas voulu émettre de commentaires. Il y a des accords de confidentialité stricts , nous a-t-on simplement répondu.

De son côté, l’ ASFC évoque une entente mutuelle qui a permis de mettre fin à ce contrat. Celui-ci devait s’étendre jusqu’au 31 mars 2025, avec plusieurs options de prolongation.

Un contrat provisoire d’urgence de 15 M$ a finalement été accordé à la firme GardaWorld, par Ottawa, pour assurer la couverture continue et sans interruption des services .

Depuis, la situation est revenue à la normale , affirme Jacqueline Roby, porte-parole de l’ ASFC , tout en précisant qu’un nouveau processus d’approvisionnement concurrentiel à long terme est en cours.

Aux yeux du Syndicat des douanes et de l’immigration, la décision du gouvernement d’octroyer des contrats à des agences privées dont le but premier est le profit, pour s’acquitter de tâches reliées à la détention, incluant le transport des personnes détenues, est absolument irresponsable .

« Comme on peut le constater dans le cas présent, le personnel de ces agences privées n’a souvent ni l’équipement ni la formation nécessaire pour s’acquitter de tâches délicates. » — Une citation de Mark Weber, président du Syndicat des douanes et de l’immigration

Il ne faut pas prendre à la légère la détention de ces migrants, explique le président du syndicat Mark Weber.

Si le gouvernement prenait vraiment au sérieux les questions de santé et de sécurité qui touchent ce secteur, il arrêterait d’octroyer des contrats de sous-traitance au plus bas soumissionnaire , déplore-t-il.