Les 13 écoles primaires de Sept-Îles, Port-Cartier et Fermont offrent la maternelle 4 ans

Environ 134 élèves, répartis dans treize classes, sont actuellement inscrits à la maternelle 4 ans, selon le directeur général du CSS du Fer, Richard Poirier.

À l’échelle du Québec, le ministre de l’Éducation a admis à la fin du mois de février que le gouvernement ne serait pas en mesure d’atteindre son objectif d’ouvrir 2600 classes de maternelle 4 ans d'ici 2025-2026 comme prévu. Cette cible sera plutôt reportée à l’année scolaire 2029-2030.

[Ce qu’on a atteint au CSS du Fer] répond normalement à l’objectif qui était visé. Mais au-delà des attentes de la CAQ , ce que je trouve important, c’est le service qu’on offre aux jeunes de 4 ans de pouvoir avoir accès à des classes de maternelle , lance Richard Poirier.

« Cette année, c’est la première fois où on a des maternelles 4 ans dans l’ensemble de nos établissements primaires. C’est quand même un bon succès. » — Une citation de Richard Poirier, directeur général du Centre de services scolaire (CSS) du Fer

Richard Poirier est le directeur général du Centre de services scolaire du Fer.

Le directeur général estime que le déclin démographique de la Côte-Nord a contribué à faciliter l’implantation des maternelles 4 ans puisqu’il y a moins d’enfants dans la région qu'ailleurs au Québec.

Au Saguenay-Lac-Saint-Lac, le CSS du Pays-des-Bleuets a annoncé qu’il fermait la moitié de ses classes de maternelle 4 ans pour la prochaine année scolaire en raison d’un manque de main-d'œuvre.

Pour sa part, Richard Poirier précise que le CSS du Fer ne compte pas les fermer pour l’instant.

On est en mesure de maintenir les services qui sont implantés. On va travailler pour offrir le service de maternelle 4 ans dans nos écoles dans la mesure du possible où on a des enseignants , ajoute-t-il.