COVID-19 : trois ans plus tard, encore des plaies à panser dans le Restigouche

« Nous sommes passés à autre chose, mais il y a encore beaucoup de cicatrices. » — Une citation de Pascal Bujold, maire de Pointe-à-la-Croix

Le maire de Pointe-à-la-Croix au Québec, Pascal Bujold, entend régulièrement parler des séquelles laissées par la longue période qui empêchait les citoyens de sa communauté de traverser librement au Nouveau-Brunswick.

Un geste qui était pourtant anodin jusqu’au 25 mars 2020.

Pour certains, traverser d’une province à l’autre pouvait se faire plusieurs fois par jour.

Pascal Bujold, maire de Pointe-à-la-Croix, entend encore parler des séquelles laissées par cette période de restrictions sévères. Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

À l'époque, pour limiter la propagation du coronavirus, le gouvernement du Nouveau-Brunswick met en place une panoplie de nouvelles mesures sanitaires, incluant des restrictions dans les déplacements interprovinciaux.

La province exige à partir de cette date une quarantaine de 14 jours à toute personne qui entre dans la province pour des raisons considérées non essentielles.

« Les répercussions ont été très négatives. Surtout, en ce qui a trait aux soins de santé. Les gens s’en souviennent encore aujourd’hui. » — Une citation de Pascal Bujold, maire de Pointe-à-la-Croix

Après l’entrée en vigueur de la nouvelle règle, le va-et-vient des voitures sur le pont interprovincial J.C. Van Horne est réduit de façon considérable.

Les travailleurs québécois peuvent continuer de venir dans la province, mais sont toutefois encouragés à limiter leur voyage à cette unique activité.

Certaines exemptions sont parfois accordées, notamment pour obtenir des soins de santé à l’Hôpital régional de Campbellton, l’établissement de santé de référence pour la population québécoise habitant le secteur d’Avignon-Ouest.

Des contrôles le 1er août 2020 près du pont J. C. Van Horne, qui relie Campbellton, au Nouveau-Brunswick, à Pointe-à-la-Croix, au Québec. Photo : Radio-Canada / Martin Toulgoat

Les citoyens québécois qui réussissent à entrer au Nouveau-Brunswick pour se rendre à l'hôpital y étaient traités en citoyens de seconde classe, estime Pascal Bujold.

Quand on entrait à l'hôpital, on était traités comme porteurs de la COVID-19 jusqu'à preuve du contraire. Je pense que cela a fait mal et les gens en parlent encore.

Rebâtir les liens

La ville de Campbellton est le principal pôle commercial pour les citoyens habitants des deux côtés du pont. C’est autour de cette communauté qu’on retrouve les épiceries, les magasins et les autres commerces à grande surface de toute la région.

Dans cette communauté, les conséquences ont été surtout économiques, selon celui qui était président de la Chambre de commerce pendant la majeure partie de la pandémie.

Luc Couturier était le président de la Chambre de commerce régionale de Campbellton pendant la majeure partie de la pandémie. Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

Les entreprises dans tous les domaines ont souffert. Pour certaines, ça va mieux. Mais il y en a d’autres qui souffrent encore , explique Luc Couturier.

L’ancien président de la Chambre de commerce convient qu'il reste encore du travail à faire pour complètement rebâtir les liens.

On refait notre travail avec les citoyens de l'autre bord qui sont notre famille , lance M. Couturier.

Des consignes rigides, des résidents frustrés

L'installation de postes de contrôle à la sortie du pont a amené son lot de complications et surtout, de frustrations.

Plus de 400 personnes ont participé à une marche symbolique dénonçant la rigidité des restrictions, le 18 mai 2020. Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

Des citoyens l’ont exprimé haut et fort, le 18 mai 2020, en organisant une manifestation directement sur le pont interprovincial.

Tout au long de la période de restrictions qui s’est étendue sur une année et demie, des citoyens ont été frustrés par la rigidité des consignes qui était parfois difficile à comprendre.

À titre d’exemple, cette femme qui tout d'un coup ne peut plus venir aider sa mère âgée, qui vit pourtant à un jet de pierre du pont à Campbellton.

Un agent de la Sécurité publique effectue un contrôle aléatoire au pont de Campbellton. Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

Certaines histoires sont encore plus tristes, comme cette femme qui souhaitait voir son père en fin de vie à l'hôpital, mais qui a été refoulée à la frontière, quelques heures avant son décès.