Des brasseuses de Thunder Bay soulignent la Journée internationale des femmes

Les profits des ventes de leur création, une bière blonde au malt de seigle et à la grenade surnommée Better Together, seront versés à des œuvres caritatives de la région, dont la Société Elizabeth Fry, qui appuie les femmes du Nord-Ouest de l'Ontario.

Il s’agit du fruit d’une collaboration promue par les créateurs de la Journée internationale de brassage collaboratif pour femmes, tenue en même temps que la Journée internationale des femmes.

Certaines commenceront à brasser le 8 mars, donc d’ici un mois ou deux, il y aura probablement beaucoup de nouvelles bières à travers le Canada, les États-Unis et le monde , explique Ashley Watt, cheffe brasseuse de Dawson Trail Craft Brewery.

Ashley Watt, au centre, démontre comment fabriquer la bière Better Together. Photo : CBC/Marc Doucette

Il existe un site web sur lequel on trouve une carte affichant toutes les communautés qui participent au mouvement.

C’est vraiment cool que Thunder Bay se retrouve sur la carte cette année , poursuit Mme Watt.

Ensemble, les brasseuses de Lakehead Beer Company, Dawson Trail Brewery, Sleeping Giant Brewing Company et Canada Malting ont lancé le processus de fabrication dans les derniers jours.

Un projet de longue date

C’est la coordonnatrice de la logistique chez Canada Malting, Alyssa Kwasny, qui a proposé l’idée à Mme Watt. Après plusieurs années de pandémie, il était temps de passer à l’action.

Je croyais que ce serait amusant de rassembler les femmes de l’industrie , partage-t-elle.

Elle relate qu’il y a peu de femmes dans le milieu, particulièrement du côté de la production. L’activité a permis à plusieurs de se rencontrer et d’apprendre comment brasser leur propre bière.

Plusieurs femmes de l'industrie ont appris à fabriquer leur propre bière. Photo : CBC/Marc Doucette

Sam Rogowski, responsable du bar de la Lakehead Beer Company, avait peu d’expérience comme brasseuse.

Cette activité m’a montré une toute nouvelle façon de voir la bière que nous vendons et les différentes bières auxquelles nous avons accès en ville. Je suis très excité de pouvoir tenir le produit final et dire "c’est moi qui ai fait ça" , dit-elle.

Selon un rapport de l'Association des brasseurs de l’Amérique publié en 2019, environ 7,5 % des brasseries ont déjà eu des femmes dans un poste de brasseuse. Au total, 37 % des femmes dans le milieu occupent des postes aucunement liés à la production.

L'entreprise Canada Malting, pour laquelle travaille Alyssa Kwasny (centre), a fourni le malt pour fabriquer la bière Better Together. Photo : CBC/Marc Doucette

Tranquillement, les choses commencent à changer, remarque Mme Kwasny.

J’ai l’impression que Thunder Bay était un peu en retard en ce sens. Aujourd’hui, nous avons plusieurs femmes impliquées dans la production. Mais nous avons encore du chemin à faire, surtout en matière de diversité , souligne-t-elle, précisant le manque de brasseurs issus des communautés LGBTQ+ et ethniques.

Avec les informations de Jasmine Kabatay, de CBC