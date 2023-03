Plusieurs mobilisations à Québec pour la Journée internationale des femmes

Réunies devant le Secrétariat du Conseil du trésor, une centaine de militantes du Front commun ont demandé de meilleures conditions de travail, alors que les conventions collectives en éducation, en santé et dans les services sociaux arriveront à échéance le 31 mars prochain.

Pour elles, la négociation nationale est aussi une lutte féministe.

Le Front commun demande entre autres une protection contre l’inflation et un rattrapage salarial. Photo : Radio-Canada / Colin Côté-Paulette

Le Front commun, qui réunit la Confédération des syndicats nationaux (CSN), la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) et l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) est constitué à 78 % de femmes, soutient le premier vice-président de la CSN , François Enault.

Nos travailleuses sont moins bien payées que dans plusieurs autres secteurs. Il y a un retard salarial de 12 % , dénonce-t-il.

Le Front commun demande entre autres une protection contre l’inflation et un rattrapage salarial.

« On ne peut pas continuer de baisser les impôts sur le dos des femmes qui tiennent nos services publics à bout de bras » — Une citation de Anne Dionne, 2e vice-présidence de la CSN

La CSN affirme avoir reçu une proposition d’augmentations salariales de 9 % du gouvernement, alors que ce dernier prévoit une inflation de 16,6 % sur 5 ans. Le regroupement syndical déplore aussi le rythme des négociations, qu'il juge trop lent.

Il faudrait minimalement connaître les demandes du gouvernement. Il faut accélérer. On ne veut pas que ça s'étire , dit la première vice-présidente de l' APTS , Josée Fréchette.

Sensibilisation à l’équité salariale

Pour la Journée internationale des droits des femmes, la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) lance une campagne publicitaire afin de mieux faire connaître le concept d’équité salariale. Des messages de sensibilisation seront diffusés dans différents médias jusqu’au 26 mars.

Une marche est également prévue mercredi midi par le Regroupement des groupes de femmes de la région de la Capitale-Nationale, dans le quartier Saint-Jean-Baptiste, à Québec.

D'après les entrevues de Colin Côté-Paulette

