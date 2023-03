L’évolution du féminisme vue par 4 Saskatchewanaises

À l’occasion de la Journée internationale des femmes, quatre Saskatchewanaises, Nicole White, Yashica Bither, Tasnim Jaisee et Cecilia Rands reviennent sur l’évolution du féminisme au fil des années. Ces dernières affirment qu’il y a une poussée au sein de ce mouvement pour plus d’inclusivité.

Nicole White est la fondatrice de l'organisation Moontime Connections, qui distribue des produits d'hygiène féminine gratuitement dans les communautés se trouvant dans le nord de la Saskatchewan.

Mootime Connections était auparavant connu comme Moontime Sisters. Après des consultations auprès des aînés autochtones, Nicole White a changé le nom de l'organisation pour le rendre plus inclusif. Photo : Fournie par Nicole White

Moontime Connections vient en aide non seulement aux femmes, mais aussi aux personnes bispirituelles et trans qui ont des cycles menstruels.

Elle affirme que sa compréhension du féminisme maintenant est différente du point de vue qu’elle avait il y a 20 ans.

« Quand j’ai affirmé mon identité sexuelle et que j’avais une partenaire du même sexe dans les années 1990, ce qui m’était personnel est devenu politique. » — Une citation de Nicole White, Moontime Connections

Nicole White est d’avis que le combat pour l’égalité n’est pas terminé, surtout en ce qui concerne les communautés marginalisées.

Plus d’équité que d’égalité

Yashica Bither est la coordinatrice du Centre pour femmes auprès de l'Association des étudiants de l’Université de la Saskatchewan.

Yashica Bither affirme qu'elle est devenue féministe lors de son passage à l'école secondaire. Photo : Fournie par Yashica Bither

Elle affirme qu’il est important de mettre plus d'accent sur le féminisme intersectionnel alors que la Saskatchewan connaît une croissance en diversité.

Ma définition du féminisme intersectionnel consiste à miser plus sur l’équité que sur l'égalité, estime Yashica Bither. Le féminisme favorise l’égalité, mais en ajoutant un point de vue intersectionnel, cela est bénéfique à tous les membres d’une communauté et non seulement à un groupe en particulier.

Elle est aussi d’avis qu’il est important de promouvoir une alliance inclusive, surtout avec les personnes transsexuelles.

« Ils ont droit à des espaces sécuritaires comme nous. Les personnes trans ne sont pas confuses […] elles sont qui elles sont et on doit les écouter. » — Une citation de Yashica Bither, coordinatrice du Centre pour femme auprès de l'Association des étudiants de l’Université de la Saskatchewan

Le féminisme et le capacitisme

Étudiante à l’Université de la Saskatchewan, Tasnim Jaisee affirme qu’en grandissant, elle a fait face au sexisme, au racisme et au capacitisme.

Cette dernière est une femme de couleur qui utilise un fauteuil roulant.

Tasnim Jaisee affirme qu'elle a trouvé du soutien auprès de ses professeurs et de ses superviseurs. Photo : Fournie par Tasnim Jaisee

Tasnim Jaisee est aussi d’avis que le féminisme intersectionnel est la solution pour combattre ces formes de discrimination.

« Mon identité raciale et mon handicap ont un impact sur tout ce que je fais. À travers le féminisme intersectionnel, je me suis rendu compte que les barrières systémiques auxquelles je fais face ne sont pas de ma faute. » — Une citation de Tasnim Jaisee, étudiante à l'Université de la Saskatchewan

Un besoin d’éducation, d’amour et d’empathie

La pédagogue Cecilia Rands affirme que son parcours de féministe a été inspiré par son père, qui était lui-même féministe.

En plus d'être pédagogue, Cecilia Rands milite aussi pour que l'avortement soit plus accessible en Saskatchewan. Photo : Fournie par Cecilia Rands

Elle travaille auprès des hommes et des garçons pour mieux les informer sur la violence fondée sur le genre et l’alliance inclusive. Selon elle, il est important de faire preuve de compassion et d’empathie pour les aider à mettre un terme à l’oppression et la violence.